Khánh Hòa cấm biển từ 7 giờ ngày 28/11 để ứng phó bão số 15

Phùng Quang
TPO - Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới nhằm chủ động ứng phó với bão số 15.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm biển nhằm chủ động ứng phó với bão số 15, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu ven biển thông báo và tổ chức triển khai lệnh cấm tất cả các phương tiện hoạt động trên biển, bao gồm tàu du lịch, tàu vận tải, tàu khai thác, đánh bắt thủy hải sản và các phương tiện khác. Thời gian cấm biển bắt đầu từ 7 giờ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới.

Khánh Hòa cấm biển bắt đầu từ 7 giờ ngày 28/11.

Bên cạnh đó, công tác kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão và yêu cầu ngư dân trên các lồng bè, tàu, thuyền đang neo đậu phải trở vào bờ (bắt buộc) phải hoàn thành trước 18 giờ cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho ngư dân và chủ phương tiện về thời điểm hoạt động trở lại sau bão, đồng thời hướng dẫn kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.

Để tăng cường bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu ven biển cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa, đóng tàu, vận tải biển và khai thác thủy hải sản triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã xây dựng.

Các địa phương ven biển đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm lệnh cấm biển, thực hiện việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão theo quy định. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các chòi canh trong thời gian bão diễn biến phức tạp.

Phùng Quang
