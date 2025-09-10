Bộ Chính trị thường xuyên quan tâm đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị thường xuyên quan tâm đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

30/34 địa phương báo cáo về khó khăn, vướng mắc

Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành về tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các giải pháp xử lý bất cập, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu báo cáo đánh giá việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền và các giải pháp xử lý bất cập, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Đến nay, đã có 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ và 30/34 địa phương báo cáo về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Về cơ bản, các thông tin tổng hợp tại dự thảo báo cáo chuyên đề bảo đảm phản ánh đầy đủ, khách quan, bao quát và đồng bộ về đánh giá liên quan thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Về phân cấp, phân quyền, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong thời gian từ 1/6/2025 đến 31/8/2025, tổng số nhiệm vụ, thẩm quyền đã được phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền là 2.532 nhiệm vụ.

Qua kết quả rà soát cho thấy, số liệu báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ hiện đang có chênh lệch về số lượng các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Một số bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện phân cấp, phân quyền với tỷ lệ lớn như: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Một số bộ, cơ quan ngang bộ tỷ lệ phân cấp, phân quyền còn thấp, số lượng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết ở Trung ương còn cao như: Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Cán bộ cấp xã, phường nhiều nơi còn thiếu

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành được hơn 2 tháng và trong quá trình vận hành, về cơ bản là tốt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP

Bộ Chính trị thường xuyên quan tâm đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt các yêu cầu của nhân dân, không bị đứt gãy các dịch vụ công.

Trong tháng đầu tổ chức triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tuần nào Bộ Chính trị cũng họp kiểm điểm về hoạt động của chính quyền 2 cấp và đến tháng thứ 2 là 2 tuần một lần họp kiểm điểm.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc làm báo cáo chuyên đề để báo cáo Bộ Chính trị hay Bộ Chính trị họp để đôn đốc đều hướng tới 2 mục tiêu.

Thứ nhất, để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là ở cấp xã bảo đảm thông suốt, hoạt động ngày càng tốt hơn, suôn sẻ hơn, phục vụ người dân tốt hơn và những khó khăn dần được tháo gỡ.

Thứ hai, để rà soát lại trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành xem còn những nhiệm vụ gì chưa làm, những nhiệm vụ gì còn thiếu để bổ sung, hoàn thiện trên tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo; đặc biệt, phải rà soát kỹ các số liệu thống kê, báo cáo, bảo đảm đúng, chính xác; nêu bật được những kết quả đã làm được, những hạn chế, tồn tại và có những đề xuất cụ thể, khả thi.

Trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, ông Nguyễn Hòa Bình cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục và phải có lời giải thỏa đáng.

Trong đó, ông lưu ý một số vấn đề, trừ những xã được thừa hưởng cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở của cấp huyện là bảo đảm, còn lại hầu hết các xã có khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, trụ sở làm việc.

Bên cạnh đó, việc bố trí cán bộ ở cấp xã, phường nhiều nơi còn thiếu, nhiều cán bộ không có năng lực chuyên môn; hạ tầng số ở các xã còn yếu, thiếu đồng bộ; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp bộ máy còn tồn tại những hạn chế, bất cập…