Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Vùng Cảnh sát biển 4 và Tư lệnh Trần Văn Lượng

TPO - Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, tập thể Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và hai cá nhân đã được Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng Bằng khen.

Ngày 7/9, tại Kiên Giang, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Theo Vùng Cảnh sát biển 4, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết và cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc về tư duy, nhận thức, hành động của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thường xuyên chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn thông tin, an ninh mạng gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động...

Các kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc, cùng toàn lực lượng Cảnh sát biển khẳng định vai trò, vị thế là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Dự và chỉ đạo hội nghị, thừa ủy quyền của Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng tập thể Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các cá nhân gồm: Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Thiếu tá Trần Trung Kiên - Phó Hải đoàn trưởng Quân sự, Hải đoàn 42 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.