Xã hội

Google News

Tàu cá bị đắm trên biển Tây Nam, Cảnh sát biển cứu 4 ngư dân

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 19/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đã điều động phương tiện, nhân sự tìm kiếm cứu nạn và cứu thành công 4 ngư dân trên tàu cá bị đắm ở vùng biển Tây Nam.

Chiều tối 18/9, Vùng Cảnh sát biển 4 nhận tin báo tàu cá số hiệu CM-99527-TS bị đắm trên vùng biển cách Đông hòn Anh Đông (quần đảo An Thới) khoảng 5 hải lý, trên tàu có 4 ngư dân cần được hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Tàu do ông Nguyễn Văn Minh (ở đặc khu Phú Quốc, An Giang) làm chủ.

anh-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 3008 tìm kiếm các ngư dân gặp nạn trên biển.

Ngay sau đó, Vùng Cảnh sát biển 4 điều động lực lượng cứu hộ, tàu CSB 3008 nhanh chóng tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Trong điều kiện trời tối, giật cấp 5-6, biển động, sóng cao, đến 19h30 tàu CSB 3008 đã tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm và triển khai hoạt động tìm kiếm ngư dân gặp nạn.

Sau 2 giờ tìm kiếm, tàu Cảnh sát biển đã cứu thành công 4 ngư dân đang trôi dạt trên biển. Trên tàu Cảnh sát biển, các ngư dân được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Đến 22h cùng ngày, tàu CSB 3008 đã đưa 4 ngư dân về bờ an toàn.

anh-4.png
anh-3.png
Lực lượng Cảnh sát biển 4 chăm sóc y tế cho 4 ngư dân bị đắm tàu. Ảnh: CSB.
Nhật Huy
#Cảnh sát biển #ngư dân gặp nạn #biển Tây Nam #An Giang

