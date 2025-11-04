Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPHCM ủng hộ TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 40 tỷ đồng

Ngô Tùng
TPO - TPHCM sẽ hỗ trợ TP Huế 20 tỷ đồng, TP Đà Nẵng 15 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng để trang bị ngay các phương tiện phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nhân dân ứng phó bão lũ.

Ngày 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp báo thông tin tình hình vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố của thành phố.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết tất cả nguồn lực ủng hộ của nhân dân và các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch.

MTTQ thành phố không chỉ chuyển tiền, hàng hóa mà còn cả tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố với sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các địa phương để đảm bảo sự hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất.

img-5700.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và hàng hóa từ các doanh nghiệp, cá nhân để chuyển đến đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Ngô Tùng.

Đại diện Sở Y tế cho biết từ kinh nghiệm tham gia hỗ trợ vùng bão lũ qua các năm, đơn vị xây dựng danh mục các loại thuốc thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong thời gian bị chia cắt bởi bão lũ. Đến nay, sở đã huy động từ các các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM hơn 18.990 túi thuốc gia đình.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trân trọng tấm lòng thiện nguyện chung tay cùng MTTQ thành phố hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Ông Lộc chia sẻ tình hình thời tiết năm nay rất cực đoan, khó lường, diễn biến phức tạp. Cùng với nỗ lực vận động, hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng, lãnh đạo thành phố còn quan tâm đến địa bàn TPHCM, tổ chức các đoàn đến hỗ trợ kịp thời bà con trong điều kiện thích ứng bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục vận động, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ đồng bào miền Trung ứng phó với lũ lụt, thiên tai và hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ.

img-5702.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tri ân các đơn vị, tổ chức kịp thời san khó khăn của đồng bào. Ảnh: Ngô Tùng.

Sau buổi làm việc này, TPHCM hỗ trợ ngay đến TP Huế 20 tỷ đồng, TP Đà Nẵng 15 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng để trang bị kịp thời các phương tiện phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão lũ…

Tính đến 2/11, Ban Vận động Cứu trợ thành phố đã tiếp nhận 14.720 lượt ủng hộ với số tiền hơn 204,4 tỷ đồng và đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời đến 18 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 147 tỷ đồng.

Cùng với kinh phí hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban Vận động Cứu trợ thành phố đã vận động, tiếp nhận 731 thùng đựng túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 4.619 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, 535 thùng chăn, mền, ga, khăn với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng và kịp thời phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại.

Ngô Tùng
