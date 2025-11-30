Sĩ quan trẻ Cuba ấn tượng trước tinh thần kỷ luật nghiêm minh của quân nhân Việt Nam

TPO - Tới giao lưu, trao đổi tại hai nhà trường lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, các sĩ quan trẻ Cuba bày tỏ sự ấn tượng trước tinh thần kỷ luật nghiêm minh, tác phong mẫu mực, trình độ và sự chuyên nghiệp của các quân nhân Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu Sĩ quan trẻ Việt Nam - Cuba năm 2025, trong hai ngày 29 và 30/11, đoàn sĩ quan trẻ (SQT) Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã tới giao lưu, trao đổi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Video: Đoàn sĩ quan trẻ Cuba tham quan Nhà truyền thống Học viện Kỹ thuật quân sự.

Chào mừng đoàn SQT Cuba tới thăm nhà trường, Thiếu tướng Trần Văn Duy - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) cho biết, hiện Học viện có quan hệ hợp tác với hơn 170 đối tác ở hơn 30 quốc gia và duy trì hợp tác thường xuyên với 50 đối tác ở 20 quốc gia.

Hằng năm, Học viện còn đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm lưu học sinh Quân đội nhân dân Lào, Quân đội hoàng gia Campuchia sang học tập. Sau khi kết thúc học tập tại Học viện KTQS trở về nước, nhiều học viên đã và đang đảm nhiệm các cương vị quan trọng trong Quân đội của mỗi nước.

Đặc biệt, năm 2021, Học viện đón đoàn 50 cán bộ, chuyên gia, sinh viên Cuba đang công tác và học tập tại Việt Nam đến tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Hi-rôn của Cuba tổ chức tại Học viện. Năm 2024, Học viện được giao nhiệm vụ tổ chức tập huấn ngắn hạn chuyên ngành Tác chiến điện tử cho 3 cán bộ chuyên gia của Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Đoàn sĩ quan trẻ Cuba tới thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, ngày 29/11.

Thiếu tướng Trần Văn Duy khẳng định, chuyến thăm của đoàn SQT Cuba sẽ góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước và quyết tâm của SQT Quân đội hai bên trong gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, chí nghĩa, chí tình giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước.

Đánh giá cao việc hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của SQT và công tác đào tạo, bồi dưỡng SQT, Phó Chính ủy Học viện KTQS bày tỏ mong muốn SQT hai nước tiếp tục có các chương trình thăm hỏi, giao lưu, trao đổi nhiều hơn nữa.

Đón đoàn tới giao lưu và trao đổi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng - Phó Chính uỷ Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ 1), khẳng định, hai nước Việt Nam - Cuba có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng.

Video: Đoàn SQT Cuba tham quan chương trình biểu diễn võ thuật, văn nghệ đặc sắc và giao lưu văn hóa tại Tiểu đoàn 9 của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh: “Dân tộc Việt Nam chúng tôi luôn ghi nhớ tình cảm, sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Cuba trong giai đoạn chúng tôi khó khăn”.

Tại buổi giao lưu, sau khi nghe giới thiệu về lịch sử truyền thống hào hùng và công tác đào tạo của Trường SQLQ 1- nhà trường đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và Quân đội nhân dân Việt Nam, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về một số hoạt động cùng quan tâm, nhất là công tác đào tạo, tuyển sinh quân sự.

Thay mặt đoàn SQT Cuba, Đại tá Fernando Quiviller Loyola - Trưởng Ban chính trị Tập đoàn quân miền Đông (Trưởng đoàn SQT Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba), bày tỏ sự ấn tượng trước tinh thần kỷ luật nghiêm minh, tác phong mẫu mực, trình độ và sự chuyên nghiệp của các cán bộ, giảng viên, học viên Học viện KTQS và Trường SQLQ 1; cho rằng đây chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một Quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

﻿ Đoàn sĩ quan trẻ Cuba tới thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 30/11. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Đại tá Fernando Quiviller Loyola, dù cách xa về địa lý, nhưng Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, cùng chia sẻ lý tưởng độc lập, tự do và công bằng xã hội. Đặc biệt, sự đón tiếp nồng hậu của các đơn vị khiến đoàn SQT Cuba thực sự cảm thấy như đang ở chính quê hương mình.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến tham quan sẽ là cơ hội quý báu để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm và củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước, đặc biệt là thế hệ SQT - những người sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh, xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại”, Trưởng đoàn SQT Cuba nhấn mạnh.