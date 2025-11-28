Cuộc gặp mặt đặc biệt của sĩ quan trẻ Việt Nam và Cuba tại Hà Nội

TPO - Theo Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Cuba, đây không chỉ là cuộc gặp giữa những người trẻ trong Quân đội, mà còn là vòng tay đoàn kết giữa hai dân tộc đã biến thử thách thành sức mạnh, biến đấu tranh thành phẩm giá, và biến lịch sử thành di sản đáng tự hào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam (từ ngày 26/11 đến 8/12/2025) của đoàn sĩ quan trẻ (SQT) Cuba, chiều 28/11, tại Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu, tọa đàm giữa SQT Quân đội nhân dân Việt Nam và SQT Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

﻿ ﻿ Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Trưởng đoàn SQT hai nước là Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Đại tá Fernando Quivillet Loyola - Trưởng Ban Chính trị Tập đoàn quân miền Đông (Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba).

Cùng dự tọa đàm có Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam và Tùy viên Quân sự, Không quân, Hải quân của Cuba tại Việt Nam; đại diện cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, diễn ra vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/1960 - 12/2025), chuyến thăm của đoàn SQT Cuba là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ Quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba; đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ hai nước phát biểu tại tọa đàm.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy, SQT Quân đội nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, chân thành, thủy chung đối với đất nước và nhân dân Cuba anh em. Đặc biệt, trong số các SQT Việt Nam tham gia tọa đàm lần này, có những người đã từng học tập, công tác tại Cuba và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Ôn lại lịch sử truyền thống của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong 65 năm qua, Trưởng đoàn SQT Việt Nam nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ hai nước nói chung, SQT của hai Quân đội nói riêng, có trách nhiệm kế thừa, phát huy, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, với truyền thống đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, vì lợi ích và vận mệnh của mỗi dân tộc”.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy cho biết, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động, đã tác động đến tư tưởng, tâm lý của tuổi trẻ nói chung, đội ngũ SQT nói riêng. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội mỗi nước; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội đã thống nhất.

Tại tọa đàm, sĩ quan trẻ hai nước đã cùng trao đổi nhiều vấn đề thiết thực mà hai bên cùng quan tâm.

Cũng tại tọa đàm, Trưởng đoàn SQT Việt Nam đề xuất hai bên tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động giao lưu SQT, bởi đây là cơ hội tốt, là điều kiện thuận lợi để đội ngũ SQT giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng; góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó, tin cậy lẫn nhau.

Hai bên cần tăng cường trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ SQT, trước mắt tập trung vào nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp nhu cầu chung của hai bên như y học quân sự, quân y, khoa học - công nghệ quân sự, an ninh mạng, công nghệ thông tin.

Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Fernando Quivillet Loyola nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta gặp nhau trong một sự kiện vượt qua biên giới, ngôn ngữ và thế hệ. Đây không chỉ là cuộc gặp giữa những người trẻ trong Quân đội, mà còn là vòng tay đoàn kết giữa hai dân tộc đã biến thử thách thành sức mạnh, biến đấu tranh thành phẩm giá, và biến lịch sử thành di sản đáng tự hào”.

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam trao quà tặng Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Cuba,

Theo Trưởng đoàn SQT Cuba, sự kiện lần này cũng là lời cam kết, rằng quan hệ giữa hai nước không chỉ dựa trên truyền thống, mà còn hướng tới tương lai; thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt.

Tình đoàn kết giữa thanh niên Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, là chỗ dựa và ánh sáng dẫn lối; sẽ mãi là tấm gương đẹp về sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm.

“Mong rằng khoảnh khắc hôm nay sẽ truyền thêm cảm hứng để chúng ta củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng xây dựng một thế giới nơi hòa bình, chủ quyền và công lý trở thành hiện thực”, Đại tá Fernando Quivillet Loyola nói.

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Cuba trao phần thưởng tặng nữ sĩ quan trẻ Việt Nam vì đã có thành tích học tập xuất sắc tại Cuba.

﻿ ﻿ Dịp này, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ hai nước đã trao quà tặng các đại biểu tham dự tọa đàm.