Hồi ức viết tiếp tương lai: 'Họ đã hy sinh cho tôi được sống'

TPO - Trong đêm “Hồi ức viết tiếp tương lai”, với sự hiện diện của các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của lịch sử, bạn trẻ trực tiếp lắng nghe những câu chuyện, bài học lịch sử sống động, qua đó củng cố lý tưởng và trách nhiệm kế thừa, viết tiếp hành trình tương lai.

Tối 28/11, chương trình giao lưu “Hồi ức viết tiếp tương lai” đã diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Hướng đến kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12), sự kiện được các bạn sinh viên khoa Truyền thông - Thiết kế của trường tổ chức nhằm gửi gắm thông điệp tri ân và tôn vinh sự hy sinh xương máu của các bậc tiền nhân, các cựu chiến binh, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ.

Chương trình có sự hiện diện của các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của lịch sử. Đây là cơ hội quý báu để các bạn sinh viên trực tiếp lắng nghe những câu chuyện, bài học lịch sử sống động, qua đó củng cố lý tưởng và trách nhiệm kế thừa và viết tiếp hành trình tương lai.

Khoảnh khắc trang nghiêm của chương trình “Hồi ức viết tiếp tương lai”. Các bạn trẻ hát vang bài ca tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha ông.

Tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc được truyền lửa qua từng lời ca. Các bạn trẻ thay lời muốn nói, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người lính Cụ Hồ.

Khoảnh khắc Thiếu tá Trần Viết Thắng trao gửi tâm tư và niềm tin cho thế hệ trẻ.

Tại chương trình, điểm nhấn là phần giao lưu của các cựu chiến binh qua video phỏng vấn, tri ân các cựu chiến binh, giúp người trẻ có cơ hội chạm vào ký ức chiến đấu chân thật, thông qua những lời nhắn nhủ xúc động.

Các tiết mục kịch nghệ và ca múa đã “hòa điệu” giữa sự hy sinh và khát vọng hòa bình, khẳng định nền độc lập ngày hôm nay được xây dựng từ máu và nước mắt.

Đặc biệt, giây phút “mũ cối trao tay, xây dựng tương lai” là nghi thức mang ý nghĩa chuyển giao di sản và trách nhiệm từ thế hệ đi trước sang thế hệ trẻ. Chiếc mũ cối, biểu tượng của người lính, trở thành lời cam kết của sinh viên về việc kế thừa và phát huy truyền thống, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Thành - nguyên Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công, nói ông và đồng đội năm xưa quyết tâm vượt khó để thực hiện bằng được nhiệm vụ của Đảng và Nhà Nước giao cho. “Điều tiếc nuối nhất là chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh trước mặt mình mà không thể nào vươn tay ra giúp được. Họ đã hy sinh cho tôi được sống”, Đại tá 79 tuổi xúc động chia sẻ.

Các cựu chiến binh﻿ trao gửi niềm tin vào thế hệ mai sau.

Ban Tổ chức trao hoa và quà tri ân đến các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của lịch sử, khép lại chương trình đầy xúc động.

Đại tá Đặng Trung Thành gửi gắm với thế hệ trẻ hôm nay, hãy luôn nghe theo lời dạy của Bác Hồ, “dân ta phải biết sử ta”, khắc ghi những chiến công hiển hách của ông cha ta đã đứng lên dựng nước. Trong giai đoạn vươn mình của dân tộc, ông bày tỏ tin tưởng người trẻ sẽ vượt qua thách thức, khó khăn để góp phần đưa đất nước vươn mình, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong.