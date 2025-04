Bí thư Hà Nội gặp mặt, tri ân cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

TPO - “Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự hào và biết ơn các bác, các đồng chí đối với nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Những đóng góp của các bác, các đồng chí là tài sản quý báu của Thủ đô và đất nước”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Sáng 24/4, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong không khí xúc động, tự hào, các đại biểu đã nghe các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân chia sẻ những ký ức hào hùng một thời lửa đạn cùng tình yêu Tổ quốc luôn rực cháy trong tim.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giành toàn thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Nội vừa tập trung sức khôi phục và phát triển kinh tế, vừa cùng đồng bào miền Bắc dốc sức chi viện cho cách mạng miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”... Hà Nội luôn xung kích, đi đầu, khởi nguồn nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, phong trào kết nghĩa “Hà Nội - Huế - Sài Gòn”...; là minh chứng sống động về tinh thần cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Thủ đô; mà đỉnh cao là đã phối hợp cùng quân dân miền Bắc lập nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12/1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân dự buổi gặp mặt là đại diện tiêu biểu cho thế hệ đã sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân; được tôi luyện, trưởng thành trong cách mạng, trở thành những cán bộ cấp cao của Quân đội và Công an nhân dân. Nhiều đồng chí là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, giữ các trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong Công an nhân dân Việt Nam.

"Các bác, các đồng chí đã nêu gương sáng về lòng quả cảm, đức hy sinh, với tinh thần “Vì Tổ quốc quên mình, vì nhân dân phục vụ” cả trong thời chiến cũng như trong giai đoạn xây dựng đất nước", Bí thư Hà Nội nói, đồng thời nhấn mạnh, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước cho nghỉ theo chế độ, nhiều đồng chí dù tuổi đã cao, song với nhiệt tình cách mạng, với tâm huyết, kinh nghiệm phong phú và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, vẫn luôn quan tâm, tích cực tham gia những công việc của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự hào và biết ơn các bác, các đồng chí đối với nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Những đóng góp của các bác, các đồng chí là tài sản quý báu của Thủ đô và đất nước”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Thông tin với các đại biểu về những kết quả nổi bật của Thủ đô trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với khí thế tiến công, niềm tin tưởng, tự hào, tự tin vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô sẽ luôn nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các bác, các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân - những chiến sĩ cách mạng đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.