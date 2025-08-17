Châu Âu tập hợp quanh Ukraine sau thượng đỉnh Nga – Mỹ

TPO - Các nhà lãnh đạo châu Âu vừa ra tuyên bố cho biết sẽ "duy trì áp lực lên Nga", sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không dẫn đến thoả thuận ngừng bắn.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng một số quan chức cấp cao hai nước tại Alaska, ngày 15/8. (Ảnh: AP)

Các đồng minh châu Âu của Ukraine tuyên bố Nga không thể ngăn cản Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 16/8, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết, "quan hệ hợp tác của Ukraine với các nước thứ ba" không thể bị hạn chế trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp trừng phạt và các biện pháp kinh tế rộng hơn để gây áp lực lên nền kinh tế của Nga, cho đến khi có được nền hòa bình công bằng và lâu dài", tuyên bố do các nhà lãnh đạo Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan cùng Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đưa ra cho biết.

Tuyên bố cho thấy châu Âu đang cố gắng kiểm soát hậu quả từ cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Nga – Mỹ ở Alaska mà Ukraine hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác đều không được mời. Dù hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Trump, tuyên bố nhấn mạnh Kiev phải được quyết định cách thức kết thúc xung đột.

"Chúng tôi khẳng định rõ ràng, rằng Ukraine phải có những đảm bảo an ninh vững chắc để bảo vệ hiệu quả chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh. Liên minh Thiện chí sẵn sàng đóng một vai trò tích cực", tuyên bố cho biết.

Tuy nhiên, tuyên bố không phản đối quan điểm mà ông Trump đưa ra, rằng "thỏa thuận hòa bình" nên đi trước "lệnh ngừng bắn đơn thuần". Điều này cho thấy sự chênh vênh đầy rủi ro mà châu Âu đang phải đối mặt để giữ ông Trump can dự vào vấn đề Ukraine.

Một tuyên bố từ chính các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra vài ngày trước cho rằng "việc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc chấm dứt chiến sự lâu dài và đáng kể". Tuyên bố mới nhất cho thấy châu Âu thay đổi lập trường về đàm phán.

Tuyên bố ủng hộ cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Trump trên đất châu Âu.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Tass dẫn lời cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đến nay vẫn chưa được nêu ra.

Tránh được kịch bản xấu nhất

Sau khi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin kết thúc, các nước châu Âu đã nhanh chóng hành động. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, sau khi ông Trump và ông Zelensky nói chuyện khoảng nửa tiếng, nhiều lãnh đạo các nước thành viên EU và NATO đã tham gia cuộc họp trực tuyến kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia.

Sau đó, một cuộc trao đổi trực tuyến trong nội bộ châu Âu đã diễn ra, với sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Các đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU sau đó họp kín tại Brussels để thống nhất lập trường chung về một tình huống mà họ có nguy cơ ngày càng bị gạt ra ngoài lề.

Đối với Ukraine và phần còn lại của châu Âu, kịch bản tồi tệ nhất là Kiev phải nhượng một phần lãnh thổ đáng kể cho Nga. Vì thế, tuy châu Âu khó chịu với cách nhà lãnh đạo Mỹ tiếp đón Tổng thống Putin long trọng ở Alaska, họ tin rằng đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất.