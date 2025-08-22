Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Mỹ phát hiện căn cứ tên lửa bí mật của Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Theo báo cáo của một trung tâm nghiên cứu ở Mỹ, Triều Tiên đã xây dựng căn cứ quân sự bí mật gần biên giới với Trung Quốc, nơi có thể chứa các tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên trong cuộc gặp biểu dương các chỉ huy lực lượng hỗ trợ Nga. (Ảnh: KCNA)

Báo cáo mà Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trụ sở tại Washington, vừa công bố cho biết, căn cứ tên lửa Sinpung-dong nằm ở tỉnh Bắc Pyongan, cách biên giới Trung Quốc khoảng 27 km.

Căn cứ này có thể chứa từ 6 - 9 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cùng các bệ phóng.

Nghiên cứu đánh giá rằng những vũ khí này "gây ra mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng đối với Đông Á và lục địa Mỹ".

Theo báo cáo của CSIS, căn cứ này là một trong khoảng 15 - 20 căn cứ tên lửa đạn đạo, cơ sở bảo trì, hỗ trợ, lưu trữ tên lửa và đầu đạn mà Triều Tiên chưa từng công bố, và cũng chưa từng trở thành chủ đề của bất kỳ cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa nào giữa Mỹ và Triều Tiên trước đây.

Theo đánh giá của CSIS, các bệ phóng và tên lửa có thể được đưa ra khỏi căn cứ này nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh nổ ra, để phối hợp thực hiện các vụ tấn công khó phát hiện hơn so với từ những vị trí khác của đất nước.

Căn cứ này là một trong những thành phần chính trong chiến lược tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tạo nên khả năng răn đe hạt nhân và tấn công chiến lược mà Bình Nhưỡng đang tiếp tục mở rộng.

Triều Tiên đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân kể từ khi các cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ năm 2019 không mang lại kết quả. Kể từ đó, Triều Tiên nhiều lần tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân và tuyên bố họ là một quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược".

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gần đây chỉ đạo "mở rộng nhanh chóng" năng lực hạt nhân của đất nước.

Bình Giang
Japan Times
#Triều Tiên #Căn cứ tên lửa #Vũ khí Triều Tiên

