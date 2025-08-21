Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chủ tịch Triều Tiên biểu dương lực lượng chiến đấu ở Nga

Bình Giang

TPO - Trong cuộc gặp các sĩ quan phụ trách hoạt động quân sự ở nước ngoài, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un biểu dương lực lượng "anh hùng" đã làm nhiệm vụ tại Nga, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 21/8.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un "đánh giá cao chiến công của những người đã tham gia vào chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk của Liên bang Nga và giành chiến thắng".

img-9675.jpg
img-9674.jpg
img-9673.jpg
Chủ tịch Triều Tiên trong cuộc gặp mặt và biểu dương các chỉ huy lực lượng chiến đấu hỗ trợ Nga. (Ảnh: KCNA)

Theo thông tin của tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã điều hơn 10.000 quân để hỗ trợ Nga giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk, đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi biên giới. Tình báo Hàn Quốc cũng nhận định Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai thêm quân sang Nga.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6 năm ngoái, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung. Trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15/8, ông Kim có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga và tái khẳng định quan điểm ủng hộ Mátxcơva hoàn toàn.

Trước đó, ông Kim thể hiện sự trân trọng những người lính Triều Tiên đã hy sinh trong khi chiến đấu với lực lượng Ukraine, đích thân phủ quốc kỳ lên linh cữu của họ trong lễ tang.

"Quân đội chúng ta là một đội quân anh hùng... Quân đội chúng ta đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất độc đáo của mình. Điều này củng cố sức mạnh và uy tín của lực lượng hùng mạnh nhất thế giới", KCNA dẫn lời ông Kim.

Bình Giang
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Quan hệ Nga - Triều Tiên #Liên minh Nga - Triều Tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục