Chủ tịch Triều Tiên biểu dương lực lượng chiến đấu ở Nga

TPO - Trong cuộc gặp các sĩ quan phụ trách hoạt động quân sự ở nước ngoài, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un biểu dương lực lượng "anh hùng" đã làm nhiệm vụ tại Nga, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 21/8.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un "đánh giá cao chiến công của những người đã tham gia vào chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk của Liên bang Nga và giành chiến thắng".

Chủ tịch Triều Tiên trong cuộc gặp mặt và biểu dương các chỉ huy lực lượng chiến đấu hỗ trợ Nga. (Ảnh: KCNA)

Theo thông tin của tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã điều hơn 10.000 quân để hỗ trợ Nga giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk, đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi biên giới. Tình báo Hàn Quốc cũng nhận định Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai thêm quân sang Nga.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6 năm ngoái, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung. Trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15/8, ông Kim có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga và tái khẳng định quan điểm ủng hộ Mátxcơva hoàn toàn.

Trước đó, ông Kim thể hiện sự trân trọng những người lính Triều Tiên đã hy sinh trong khi chiến đấu với lực lượng Ukraine, đích thân phủ quốc kỳ lên linh cữu của họ trong lễ tang.

"Quân đội chúng ta là một đội quân anh hùng... Quân đội chúng ta đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất độc đáo của mình. Điều này củng cố sức mạnh và uy tín của lực lượng hùng mạnh nhất thế giới", KCNA dẫn lời ông Kim.