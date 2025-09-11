Ảnh vệ tinh tiết lộ Belarus mở rộng các căn cứ quân sự

TPO - Trong những năm gần đây, Belarus đã hiện đại hóa một số sân bay quân sự đồng thời mở rộng đáng kể cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp cả nước, tờ Pravda đưa tin.

Phân tích các hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cho thấy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đã được đẩy nhanh trên khắp Belarus. Nhiều địa điểm trong số này dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận quân sự chung Nga - Belarus mang tên Zapad-2025, diễn ra từ ngày 12 đến 16/9.

Quan sát các bức ảnh được công bố, nhiều nhà phân tích quân sự nhận thấy có sự thay đổi đáng kể tại sân bay Luninets của Belarus, nằm cách biên giới Ukraine hơn 50 km. Hình ảnh vệ tính từ năm 2022 - 2025 cho thấy các căn cứ này đã được cải tạo, nhà chứa máy bay cũ được nâng cấp đồng thời xây dựng một số nhà chứa mới. Ngoài ra, căn cứ còn xuất hiện cơ sở lưu trữ nhiên liệu và công sự cũng như một số hệ thống phòng không hiện đại.

Hình ảnh vệ tinh của sân bay Luninets ở Belarus vào năm 2022 và 2025.

Ngoài Luninets, một số sân bay khác cũng được nâng cấp nhưng với quy mô nhỏ hơn. Các công trình mới gồm nhà chứa máy bay, sửa chữa đường băng, hiện đại hóa radar đã được triển khai ở Lida (tỉnh Grodno), Baranovichy (tỉnh Brest), Zyabrovka (tỉnh Gomel) và Machulishchy (tỉnh Minsk).

Bên cạnh đó, Belarus cũng đang củng cố các cơ sở hạ tầng tên lửa. Kể từ đầu năm 2023, hai đơn vị quân đội gần thành phố Asipovichy, miền trung Belarus, bao gồm Lữ đoàn Tên lửa 465, đã được tập trung xây dựng quy mô lớn.

Ảnh vệ tinh Lữ đoàn tên lửa 465.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một số hệ thống tên lửa Iskander-M đã được triển khai tại địa điểm này trong hai năm qua, với ba nhà chứa được xây dựng bên cạnh, có thể được sử dụng để chứa máy bay chiến đấu. Các hạng mục bổ sung gồm kho chứa thiết bị và đạn dược, doanh trại và tòa nhà hành chính được cải tạo, cùng một khu liên hợp thể thao mới.

Ảnh vệ tinh căn cứ pháo binh 1405 năm 2024 và 2025.

Đến cuối mùa hè 2024, ảnh vệ tinh ghi nhận việc xây dựng một tuyến đường sắt riêng nối từ Lữ đoàn Tên lửa 465 tới Căn cứ pháo binh 1405 ở Asipovichy – nơi được coi là cơ sở tiềm năng lưu trữ vũ khí hạt nhân.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus vào tháng 3/2023. Tại căn cứ 1405, nhiều hạng mục đã được khởi công gần như ngay lập tức, gồm cải tạo một số tòa nhà cũ (trong đó có trụ sở) và xây mới ba công trình, hai trong số đó được cho là doanh trại.