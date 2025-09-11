Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Trung Quốc trang bị tên lửa siêu thanh mới cho tàu ngầm?

Quỳnh Như

TPO - Trung Quốc có thể sẽ trang bị cho tàu ngầm của hải quân nước này một loại tên lửa hành trình siêu thanh sử dụng động cơ scramjet mới, có tên là YJ-19.

Theo trang tin quân sự Defense Blog, mô hình tên lửa siêu thanh YJ-19 xuất hiện công khai lần đầu tiên trong cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh vào ngày 3/9. Vũ khí này dự kiến sẽ được trang bị cho cả tàu ngầm thông thường và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).

Giới quan sát quân sự nhận định YJ-19 được trang bị động cơ scramjet với khả năng phóng tăng cường, mang đến cho Hải quân Trung Quốc vũ khí tấn công tầm xa mới, kết hợp với khả năng "ẩn mình" với tốc độ siêu thanh.

yj.jpg
y.jpg

Thiết kế nhỏ gọn của YJ-19, nhỏ hơn đáng kể so với YJ-17 và YJ-20, cho thấy khả năng tương thích với các hệ thống phóng ngư lôi hiện có của Hải quân Trung Quốc, loại bỏ nhu cầu sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng.

Mặt khác, việc không trang bị các móc treo càng củng cố thêm nhận định rằng tên lửa này không được thiết kế để phóng từ máy bay hoặc trên boong tàu, mà được cất giữ và triển khai từ các bệ phóng ngầm dưới nước.

Bình luận về vấn đề này, nhà phân tích quốc phòng Shahryar Pasandideh lưu ý rằng: "Do YJ-19 có đường kính nhỏ hơn nhiều so với YJ-17 và YJ-20, nên nhiều khả năng tên lửa được thiết kế để phóng từ ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn có đường kính 533 mm của tàu ngầm Hải quân PLA".

Tên lửa siêu thanh YJ-19, nếu được triển khai, sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong năng lực tác chiến tàu ngầm của Hải quân PLA. Vũ khí này hứa hẹn bổ sung khả năng tấn công siêu thanh dưới nước, cho phép tấn công các mục tiêu nhanh hơn và ở khoảng cách xa hơn.

Mặc dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận tình trạng hoạt động của YJ-19, song việc nó xuất hiện trong cuộc duyệt binh quy mô lớn hôm 3/9 cho thấy hệ thống đang tiến gần đến giai đoạn triển khai.

Động thái trên phù hợp với chiến lược của Bắc Kinh, tập trung đầu tư vào các hệ thống tấn công hàng hải siêu thanh và tầm xa nhằm tăng cường khả năng răn đe và kiểm soát các vùng biển chiến lược của nước này trong khu vực.

Quỳnh Như
#tên lửa siêu thanh #tàu ngầm Trung Quốc #YJ-19 #hải quân Trung Quốc #tấn công tầm xa #vũ khí siêu thanh #quân sự #duyệt binh Trung Quốc #duyệt binh 3/9 #phô trương vũ khí

