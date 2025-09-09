Tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc có thể mang theo 6 tên lửa

TPO - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tiết lộ tiêm kích tàng hình J-35 có thể mang theo theo tối đa sáu tên lửa. Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tiến hành cuộc duyệt binh quy mô lớn.

Trong buổi duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít (3/9), cả J-35 và biến thể J-35A đã cùng xuất hiện trên bầu trời thủ đô Bắc Kinh. Ngay sau đó, trong một chương trình của đài truyền hình CCTV, các chuyên gia quân sự đã bàn luận về dòng tiêm kích này, phân tích mối liên hệ trong thiết kế, chỉ ra những điểm khác biệt giữa hai mẫu. Đồng thời làm rõ các bộ phận được tiêu chuẩn hóa, cho phép sử dụng chung và giúp rút ngắn thời gian tích hợp giữa các biến thể dành cho không quân và hải quân.

Theo đó, CCTV đã giới thiệu một tiêm kích J-35 với thiết kế cánh gập, khoang vũ khí trong thân và móc hãm đuôi. Khoang vũ khí được mở, hé lộ sáu tên lửa không đối không - chi tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự. Số lượng vũ khí này được đánh giá tương đương với tiêm kích tàng hình F-22 tiên tiến của Mỹ.

Các chuyên gia dự đoán tiêm kích J-35 có thể được trang bị tên lửa không đối không tầm xa PL-15, dù hiện chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Xuất hiện trong chương trình phát sóng của CCTV, Zhang Zhong Hao, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu và Thiết kế Máy bay Thẩm Dương, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, cho biết: "J-35 được phát triển với ưu tiên hàng đầu là khả năng tàng hình, đồng thời tập trung vào khả năng không chiến".

Cũng theo ông Zhang, J-35 có khả năng tương thích với máy phóng và máy nhảy cầu. Do đó, J-35 hoàn toàn phù hợp với các tàu sân bay mà Trung Quốc đang biên chế. Điều này đồng nghĩa với việc máy bay không chỉ xuất hiện trên tàu sân bay Phúc Kiến mới nhất mà còn trên boong của hai tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh.

Trong khi đó, Ai Zhi Qiang, nhà thiết kế máy bay tại Viện Thẩm Dương, người trực tiếp tham gia phát triển J-35A cho biết, dự án đang hướng đến một khái niệm tiêm kích đa biến thể, dựa trên một nền tảng chung nhưng phục vụ cả không quân lẫn hải quân. Ông giải thích rằng trong quá trình thiết kế, nhóm đã triển khai các bộ phận có thể dùng chung, được thử nghiệm và xác nhận hiệu quả trên cả hai mẫu, qua đó rút ngắn thời gian và tối ưu hóa việc sản xuất.

Ông Ai Zhi Qiang lưu ý, bối cảnh chiến tranh hiện đại ưu tiên các hoạt động tích hợp và vận hành theo mô hình "hệ thống của các hệ thống", việc phát triển cấu trúc song song giữa biến thể trên không và trên biển được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.

J-35 có cánh gập, diện tích cánh mở rộng và móc hãm để tối ưu cho hoạt động cất - hạ cánh trên tàu sân bay. Buồng lái của máy bay được thiết kế theo chuẩn hải quân, tích hợp một số nâng cấp phần mềm nhằm phân biệt với biến thể trên bộ J-35A.

Là máy bay chiến đấu tàng hình trang bị trên tàu sân bay do Trung Quốc tự phát triển, J-35 được xem là vũ khí chủ lực trong quá trình chuyển đổi của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từ phòng thủ ven bờ sang bảo vệ vùng biển xa.

Mặc dù biến thể tương đồng J-35A đã được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm ngoái, song hai phiên bản này vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể trong thiết kế và cấu hình.