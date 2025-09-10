Ukraine đối mặt tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không nghiêm trọng

TPO - Ukraine có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không nghiêm trọng sau khi Lầu Năm Góc sửa đổi chương trình viện trợ quân sự, làm chậm quá trình giao hàng vào thời điểm Nga tăng cường các cuộc tấn công trên không, Financial Times đưa tin.

Theo Financial Times (FT), việc Mỹ cắt giảm nguồn cung hệ thống phòng không và đạn dược đã trở nên đáng chú ý trong những tháng gần đây, đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Sự chậm lại trong việc cung cấp hệ thống phòng không đặc biệt đáng lo ngại vì tên lửa được mua trực tiếp từ các nhà sản xuất theo Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, được sản xuất theo từng đợt, tạo ra khoảng cách giữa các lần giao hàng", Financial Times viết.

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) gần đây cũng đã đồng ý gửi hệ thống phòng không và đạn dược từ kho dự trữ, đồng thời mua thêm từ Mỹ để chuyển cho Ukraine, tuy nhiên, cho đến nay các chuyến hàng này mới chỉ được thực hiện một phần.

Ấn phẩm lưu ý rằng, sự chậm lại trong hỗ trợ của Mỹ có thể là do việc phân bổ lại nguồn lực của Lầu Năm Góc và vấn đề nội bộ tại Washington, bao gồm các cuộc thảo luận về ưu tiên viện trợ quân sự.

Mặt khác, sau khi xem xét mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không quan trọng, Lầu Năm Góc đã tạm dừng rồi sau đó giảm tốc độ vận chuyển tới Ukraine các tên lửa đánh chặn Pac-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot, hàng chục tên lửa cho hệ thống phòng không vác vai Stinger, đạn pháo dẫn đường chính xác, hơn 100 tên lửa Hellfire và tên lửa AIM cho hệ thống phòng không Nasams, máy bay chiến đấu F-16.

FT dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, kể từ mùa hè năm nay, Kiev đã tiêu tốn một lượng lớn đạn dược để nỗ lực phòng thủ trước các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự.

Việc Nga tăng cường các cuộc không kích vào cơ sở năng lượng trước mùa hè, mục đích làm suy yếu lượng Ukraine trong mùa đông lạnh giá và gia tăng lợi thế trên chiến trường. Điều này đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải đối mặt với những thách thức phòng thủ lớn hơn.

Quan chức Ukraine cảnh báo rằng, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã tăng mạnh trong năm 2025, với trung bình hơn 5.200 lần phóng mỗi tháng và xu hướng này có khả năng sẽ kéo dài. Ngoài ra, trong năm nay, số lượng tên lửa do quân đội Nga phóng tuy giảm so với trước đây nhưng vẫn duy trì ở mức độ hàng trăm quả mỗi tháng.

Mỗi cuộc tấn công lớn của Nga đều buộc Ukraine phải bắn tên lửa cùng nhiều loại đạn dược khác để đánh chặn, tạo ra tốc độ tiêu hao vượt xa tốc độ giao hàng của Mỹ và các đồng minh.