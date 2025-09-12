Nga và Belarus tập trận quy mô lớn gần biên giới NATO

TPO - Hôm nay (12/6), Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Belarus vừa bắt đầu triển khai cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn, diễn ra trên lãnh thổ của hai nước cũng như trên biển Baltic và biển Barents - ngay trước cửa ngõ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc tập trận chiến lược Zapad-2021 của Nga và Belarus tại thao trường Mulino ở vùng Nizhny Novgorod thuộc Nga, tháng 9/2021. (Ảnh: AP)

Cuộc tập trận "Zapad-2025" diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, sau khi Ba Lan, với sự hỗ trợ của đồng minh NATO, bắn hạ các máy bay không người lái Nga bị cho là đã xâm phạm không phận Ba Lan.

"Mục tiêu của cuộc tập trận là cải thiện kỹ năng của các chỉ huy, mức độ hợp tác và huấn luyện thực địa của các lực lượng vũ trang khu vực và liên minh", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo trên Telegram.

Đợt đầu tiên sẽ mô phỏng hành động phối hợp đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào Nga và Belarus. Đợt hai tập trung vào mục tiêu "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước liên bang và tiêu diệt kẻ thù, trong đó có sự tham gia của liên minh lực lượng từ các quốc gia thân thiện", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Ngày 11/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chiến dịch tập trận, bao gồm các hoạt động tập trận gần biên giới Ba Lan, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Tuy nhiên, vụ bắn máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Một nhà ngoại giao cấp cao Nga tại Ba Lan khẳng định các máy bay không người lái đến từ hướng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay không người lái của họ thực hiện cuộc tấn công ở miền tây Ukraine, nhưng họ không có kế hoạch tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái Nga vào Ba Lan có thể là một sai lầm.

"Tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến toàn bộ tình hình, nhưng hy vọng điều đó sẽ chấm dứt", ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên trực thăng Marine One ngày 11/9.

Trước khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã phàn nàn về cuộc tập trận "Zapad" và tuyên bố nước này sẽ đóng cửa biên giới với Belarus từ nửa đêm 11/9.

Ngày 12/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ điều 3 máy bay chiến đấu Rafale đến Ba Lan hỗ trợ nước này "bảo vệ không phận”, giúp bảo vệ sườn phía đông châu Âu cùng các đồng minh khác trong NATO.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, ông Macron cho biết đã bàn về vấn đề này với Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Anh.

Ngày 10/9, Ba Lan triệu tập các đồng minh NATO để họp khẩn cấp sau khi cáo buộc máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Ba Lan 19 lần, và ít nhất 3 máy bay không người lái đã bị bắn hạ sau khi Warsaw và các đồng minh triển khai máy bay chiến đấu.

Belarus còn có chung biên giới với các thành viên NATO khác là Lithuania và Latvia. Lithuania cho biết đang tăng cường bảo vệ biên giới của mình khi Nga và Belarus tập trận.