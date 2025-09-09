Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc và Nga lần đầu tập trận chung với Mông Cổ

Bình Giang

TPO - Trong tuần này, Trung Quốc, Nga và Mông Cổ tổ chức một cuộc tập trận phòng thủ biên giới chung đầu tiên, quân đội Trung Quốc vừa cho biết. Chương trình cho thấy ba quốc gia láng giềng ngày càng phối hợp chặt chẽ về an ninh.

img-0093.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (bìa trái), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 2/9. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tập trận mang tên “Hợp tác phòng thủ biên giới 2025” diễn ra từ ngày 8 - 9/9 tại vùng biên giới chung giữa ba nước, quân đội Trung Quốc cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội Weibo.

Các bài tập bắn đạn thật được triển khai nhằm “tăng cường hợp tác chiến lược giữa ba bên, nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa an ninh biên giới và tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược lẫn nhau”, thông báo cho biết.

Trong quá trình tập trận, một bốt chỉ huy chung được thiết lập trên lãnh thổ Trung Quốc, hoạt động theo nguyên tắc “lãnh thổ của bên nào thì bên đó chỉ huy, với sự tham vấn đa phương và điều hành song song”.

Cuộc tập trận diễn ra ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo ba nước tại Bắc Kinh hôm 2/9, nhân dịp nhà lãnh đạo Trung Quốc đón lãnh đạo hơn 20 quốc gia dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Mông Cổ đến nay vẫn từ chối gia nhập SCO, tiếp tục giữ vai trò quan sát viên từ năm 2004, trong khi các quốc gia khác như Ấn Độ, Pakistan và Iran đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức gồm 10 quốc gia.

Tờ Global Times dẫn lời ông Song Zhongping, một chuyên gia về các vấn đề quân sự Trung Quốc cho biết, Trung Quốc, Nga và Mông Cổ có quan hệ láng giềng và đối tác chiến lược lâu dài. Các hoạt động tập trận chung giúp tăng cường năng lực chống khủng bố của Mông Cổ, từ đó giúp ba quốc gia phối hợp hành động hiệu quả hơn.

Bình Giang
Reuters, Global Times
