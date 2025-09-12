Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine mất thêm tiêm kích Su-27

Quỳnh Như

TPO - Một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine đã bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Zaporizhzhya, theo Avia.pro.

Trang tin quân sự Avia.Pro đưa tin, hôm thứ Năm (11/9), một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine đã bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên hướng Zaporizhzhia.

Theo dữ liệu sơ bộ, vụ việc xảy ra trong khu vực chiến sự đang diễn ra, nhưng chi tiết chưa được công bố. Báo cáo cho biết phi công đã tử nạn vì không kịp bật ghế phóng.

su-27.jpg

Quân đội Ukraine sau đó thông báo một phi công điều khiển tiêm kích Su-27 thiệt mạng trong chiến đấu, song không đề cập đến nhiệm vụ cụ thể cũng như tình trạng của chiếc Su-27.

"Vào khoảng 13h30 ngày 11/9, trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại hướng Zaporizhzhia, Thiếu tá Oleksandr Mykolaiovych Borovyk, phi công của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 đã tử nạn... Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Oleksandr", thông báo viết.

Tỉnh Zaporizhzhia, nằm ở phía đông nam Ukraine, giáp với tỉnh Dnipropetrovsk về phía bắc, tỉnh Donetsk về phía đông và tỉnh Kherson về phía tây nam.

Hồi tháng 8, Ukraine cảnh báo việc Nga tăng cường quân dọc theo khu vực tiền tuyến này. Tuy nhiên, đầu tháng 9, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công mới vào khu vực.

Thống kê từ Kyiv Independent cho biết, hiện nay, Nga đã kiểm soát khoảng 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, tuy nhiên, thủ phủ của tỉnh - thành phố Zaporizhzhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Sukhoi Su-27 là dòng máy bay tiêm kích phản lực do Phòng thiết kế Sukhoi (SDB) thiết kế và sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất.

Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực AL-31F, nhờ đó, có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km.

Kể từ khi xảy ra xung đột với Nga, Ukraine đã tích cực đưa loại tiêm kích này hoạt động trong vùng chiến sự đặc biệt. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin quân sự, Su-27 mà quân đội Kiev sở hữu hiện vẫn chưa được hiện đại hóa như phiên bản của Nga.

Quỳnh Như
Kyiv Independent, Avia.pro
