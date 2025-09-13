NATO kích hoạt chiến dịch Eastern Sentry đối phó vụ UAV xâm nhập Ba Lan

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo sẽ khởi động chiến dịch Eastern Sentry nhằm tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông NATO, sau khi nhiều máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

CNN đưa tin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Sáu (12/9) tuyên bố NATO đã khởi động sáng kiến ​​tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông NATO sau vụ máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan trong tuần này.

Theo ông Mark Rutte, chiến dịch Eastern Sentry (tạm dịch: Người canh gác phía Đông) sẽ bắt đầu trong những ngày tới và có sự tham gia của các lực lượng từ Đan Mạch, Pháp, Vương quốc Anh, Đức và nhiều nước khác.

"Eastern Sentry sẽ tăng cường cả tính linh hoạt và sức mạnh cho thế trận của NATO. Với tư cách là một liên minh phòng thủ, chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng", ông nói.

Máy bay vận tải A400 của Pháp hạ cánh xuống sân bay Mazowiecki, Ba Lan.

Tổng tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich cho biết chiến dịch sẽ mang tính linh hoạt, bao gồm việc tăng cường năng lực tác chiến, tích hợp phòng thủ trên không và trên bộ, cũng như đẩy mạnh chia sẻ thông tin giữa các đối tác NATO.

Tướng Alexus Grynkewich nhấn mạnh, quá trình triển khai toàn diện cần thời gian, nhưng những bước đi đầu tiên sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Theo thông báo từ NATO, trong số các thiết bị được điều động cho hoạt động này có hai máy bay chiến đấu F-16 và một tàu chiến đến từ Đan Mạch, ba máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp và bốn tiêm kích Eurofighter từ Đức.

Ông Grynkewich cho biết sáng kiến ​​này được mô phỏng theo chiến dịch Baltic Sentry mà NATO đã phát động vào đầu năm nay để ứng phó với tình trạng phá hoại cáp quang ở Biển Baltic.

"Chiến dịch này sẽ bao phủ toàn bộ sườn phía đông của các quốc gia NATO, từ cực bắc đến Biển Đen và Địa Trung Hải... Xuyên suốt sườn phía đông, chúng tôi sẽ liên tục điều chỉnh và thay đổi thế trận để ứng phó với các mối đe dọa cụ thể khi chúng xuất hiện", ông nói.

Sáng nay 13/9, Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan thông báo chiến dịch Eastern Sentry của NATO đã chính thức bắt đầu.

Cơ quan này cũng công bố đoạn video cho thấy một máy bay vận tải A400 của Pháp hạ cánh xuống sân bay Mazowiecki. Chiếc máy bay này chở vũ khí cho các máy bay chiến đấu Rafale.