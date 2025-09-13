Iran tiết lộ thông tin về tình trạng vật liệu chế tạo hạt nhân

TPO - Quan chức Iran cho biết toàn bộ vật liệu hạt nhân đã qua làm giàu hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại các cơ sở bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm thứ Sáu (12/9), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận toàn bộ vật liệu hạt nhân làm giàu của Iran đang nằm dưới đống đổ nát của các cơ sở bị tấn công hồi tháng 6.



Theo nhà ngoại giao này, tình trạng hiện tại của các vật liệu đang được chuyên gia Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đánh giá. Dữ liệu thu được sẽ chuyển đến Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để phân tích thêm và đưa ra các quyết định cần thiết.

Ông lưu ý rằng, việc đánh giá thiệt hại có thể mất nhiều thời gian do khó tiếp cận các địa điểm bị phá hủy, bao gồm Ford, Natanz và Isfahan.



Hậu quả cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Isfahan (Iran) tháng 6/2025.

Đáng chú ý, tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đạt được thỏa thuận kỹ thuật tại Cairo, Ai Cập vào ngày 9/9. Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện khôi phục hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công hồi tháng 6.