Thế giới

Google News

Mỹ - Trung 'phá băng': Phái đoàn Hạ viện Mỹ lần đầu thăm Trung Quốc sau 6 năm

Minh Hạnh

TPO - Một nhóm các nghị sĩ Mỹ đã đến thăm Trung Quốc để hội đàm vào ngày 21/9, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn Hạ viện Mỹ kể từ năm 2019, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng cường hợp tác nhằm ổn định quan hệ song phương.

Theo Reuters, phái đoàn các nghị sĩ lưỡng đảng đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Chuyến đi "phá băng" này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, Thủ tướng Lý Cường nói với các nghị sĩ Mỹ, theo Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc điện đàm hôm 19/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách xoa dịu căng thẳng liên quan đến hàng rào thuế quan, quyền sở hữu TikTok, vấn đề Đài Loan…

2025-09-21t103559z-1134133044-rc.jpg
Toàn cảnh cuộc gặp ngày 21/9. (Ảnh: Reuters)

Phái đoàn Mỹ do nghị sĩ Adam Smith thuộc đảng Dân chủ dẫn đầu. Ông là cựu chủ tịch và hiện là thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Hạ viện - cơ quan giám sát Bộ Chiến tranh và lực lượng vũ trang Mỹ.

"Chúng ta đều thừa nhận rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều có những nỗ lực để củng cố mối quan hệ. Đáng lẽ không cần mất đến 6 năm mới có một chuyến thăm của Hạ viện Mỹ", ông Smith nói với Thủ tướng Lý.

"Chúng ta cần nhiều hơn nữa những cuộc trao đổi như vậy. Và chúng tôi hy vọng, theo lời ông, rằng điều này sẽ phá vỡ sự im lặng và chúng ta sẽ bắt đầu tăng cường đối thoại".

Trước đó, ông Smith nói với NBC News vào ngày 9/9, rằng việc mở ra đối thoại song phương là rất quan trọng. “Đối thoại với Trung Quốc không có nghĩa là tán thành mọi điều họ làm. Trung Quốc là một quốc gia lớn mạnh. Chúng tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về điều đó”, ông nói.

Ngay sau khi thông tin về chuyến thăm được công bố, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân. Ông Hegseth nhấn mạnh, rằng Mỹ không muốn xung đột với Trung Quốc, nhưng sẽ bảo vệ các lợi ích quan trọng của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Trung Quốc #Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường #Hạ viện Mỹ #Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc

