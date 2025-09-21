Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Triều Tiên đưa quân đến Bình Nhưỡng, chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn?

Minh Hạnh

TPO - Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn vào tháng tới để kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền. Có nhiều đồn đoán rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Bình Nhưỡng để tham dự sự kiện này.

pic0072427.jpg
Một cuộc duyệt binh lúc nửa đêm của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động vào ngày 10/10, và có thể sẽ đánh dấu sự kiện này bằng một lễ duyệt binh quy mô lớn, theo Yonhap.

“Dựa trên hình ảnh vệ tinh, có thể thấy nhân lực, thiết bị và phương tiện đã tập kết tại một thao trường gần sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng từ đầu tháng 7”, Yonhap đưa tin. “Trong số đó, có cả các bệ phóng di động (TEL)”.

aen20250921002200315-01-i-p4.jpg
Ảnh vệ tinh ngày 11/9 (dưới) cho thấy sự xuất hiện của những nhóm binh sĩ tại bãi tập, khác với khung cảnh vắng vẻ trong ảnh chụp ngày 23/6 (trên). (Ảnh: Yonhap)

Nguồn tin cho biết, quy mô huy động nhân sự và trang thiết bị cho cuộc duyệt binh ​​này dường như lớn hơn so với những năm gần đây.

Lần gần nhất Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn ban đêm là vào tháng 9/2023, để kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh.

Bình Nhưỡng được cho là đã mời các quan chức cấp cao từ nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm sắp tới, với những đồn đoán rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ góp mặt.

Bên lề một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh hồi đầu tháng này, ông Tập Cận Bình đã đề cập đến ý định tăng cường "trao đổi cấp cao" trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Minh Hạnh
Yonhap
