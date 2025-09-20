Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến, gây tổn thất cho Nga trong chiến dịch phản công

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cuộc phản công ở miền Đông, và Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Nga đã phải chịu tổn thất không nhỏ.

e6c70a0-zsu690.jpg
(Ảnh: Pravda)

Trong bài phát biểu đêm 19/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc phản công đã phá vỡ các kế hoạch của Nga hướng đến mục tiêu lâu dài là giành quyền kiểm soát trung tâm hậu cần Pokrovsk.

“Đó là một trong những hướng quan trọng nhất của Nga. Nhưng họ không thể phát động một cuộc tấn công toàn diện tại đó. Quân đội của chúng tôi đang đẩy lùi lực lượng của họ”, ông Zelensky nói. “Phía Nga đã chịu tổn thất đáng kể, và quỹ tù binh trao đổi của chúng tôi đã được bổ sung. Mỗi ngày lại có thêm nhiều tù binh Nga bị bắt giữ”.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi - viết trên Telegram, rằng quân đội nước này đã tiến sâu từ 3 - 7 km qua hệ thống phòng thủ của Nga.

Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky cũng cho biết lực lượng Ukraine đang nắm giữ các vị trí xung quanh Kupiansk - một khu vực thuộc tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công của Nga trong nhiều tháng.

Ngày 18/9, Tổng thống Zelensky thông báo lực lượng Ukraine đã phát động một chiến dịch phản công ở Donetsk, giành lại 7 khu định cư và 160 km2 xung quanh Pokrovsk, Dobropillia.

Sau đó ngày 19/9, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành được hai ngôi làng mới là Muravka - tây nam Pokrovsk, và Novoivanivka ở Zaporizhzhia. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến cuộc tấn công của Ukraine gần các thị trấn Pokrovsk và Dobropillia.

Một quan chức cấp cao Nga nhấn mạnh, lực lượng Nga đã kiểm soát hiệu quả tất cả các tuyến đường và các hoạt động hậu cần khác xung quanh Pokrovsk.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Donetsk

