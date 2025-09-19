Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine tung video tập kích trung tâm hậu cần Nga ở Kursk

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Ukraine vừa tiến hành cuộc tấn công nhắm vào trung tâm hậu cần của Lữ đoàn 810 của Nga ở tỉnh Kursk. Động thái được xem là nhằm làm suy yếu khả năng tiếp vận và tác chiến của quân đội Nga trong khu vực.

Đêm 18/9, các đơn vị thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công trung tâm hậu cần của Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 810 của Nga ở tỉnh Kursk.

Vụ tập kích đã gây thiệt hại cho cơ sở lưu trữ vật tư, kho đạn dược cùng một số vị trí cất giấu vũ khí và trang thiết bị quân sự của lữ đoàn.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Được biết, vào tháng 1, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một sở chỉ huy quân sự thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 810 của Nga ở tỉnh Kursk. Vụ tập kích diễn ra gần làng Belaya, được mô tả là "có độ chính xác cao", song giới chức Ukraine không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công.

Kursk đã trở thành điểm nóng từ tháng 8/2024, khi Ukraine bất ngờ mở chiến dịch vượt biên giới, tạm thời kiểm soát hơn 1.000 km² lãnh thổ. Sau đó, Nga đã giành lại phần lớn khu vực này với sự hỗ trợ của lực lượng tiếp viện, bao gồm binh sĩ từ Triều Tiên.

Đến cuối tháng 6/2025, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng quân Ukraine đã bị quét sạch khỏi khu vực. Ông khẳng định các đơn vị Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 90 km² tại quận Glushkovsky, đồng thời nhấn mạnh đây là chiến dịch phủ đầu nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga phát động tấn công.

Theo Tư lệnh Oleksandr Syrsky, các đợt hành động của Ukraine vào tháng 4/2025 đã khiến Moscow không thể triển khai khoảng 60.000 binh sĩ, trong đó có lực lượng lính dù và lính thủy đánh bộ, tới các mặt trận khác như Pokrovsk, Toretsk hay Zaporizhzhia.

Đến tháng 7, ông xác nhận quân đội Ukraine đã khôi phục và duy trì một số vị trí phòng thủ bên trong lãnh thổ Nga.

Quỳnh Như
Kyiv Post
