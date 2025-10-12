Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran gạt phắt gợi ý của Tổng thống Mỹ Trump về bình thường hoá với Israel

Bình Giang

TPO - Tehran cho rằng đề xuất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra về việc bình thường hoá quan hệ giữa Iran và Israel là "ảo tưởng".

screen-shot-2025-10-12-at-80303-am.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Tasnim)

Trong phát biểu đưa ra cuối tháng trước, ông Trump nói: "Ai biết được, biết đâu ngay cả Iran cũng có thể tham gia", ý nói đến Hiệp định Abraham mà nhà lãnh đạo Mỹ đã xây dựng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên để giúp Israel bình thường hóa quan hệ ngoại giao với 4 quốc gia Hồi giáo.

"Iran sẽ không bao giờ công nhận một chế độ chiếm đóng đã phạm tội diệt chủng và giết hại trẻ em", Ngoại trưởng Abbas Araqchi phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 11/10.

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này hoan nghênh Mỹ đưa ra đề xuất hạt nhân "công bằng và cân bằng", dù Tehran chưa nhận được bất kỳ đề xuất đàm phán nào.

"Nếu chúng tôi nhận được một đề xuất đàm phán hợp lý, cân bằng và công bằng từ phía Mỹ, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét", ông Araqchi phát biểu.

Ông tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ "quyền làm giàu uranium" nhưng có thể thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến "bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân".

"Tất nhiên, điều này đi kèm với điều kiện là phía bên kia cũng phải thực hiện các bước xây dựng lòng tin, bằng cách dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt", ông Araqchi nói và cho biết Tehran và Washington đã trao đổi thông tin qua các bên trung gian.

Mỹ và các đồng minh cáo buộc Tehran che giấu những nỗ lực phát triển năng lực sản xuất vũ khí. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Trước khi nổ ra cuộc chiến tranh 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6, Tehran và Washington đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân nhưng không đạt được bước đột phá nào.

Bình Giang
#Iran #Israel #Quan hệ Israel - Iran #Donald Trump #Tổng thống Trump #Kế hoạch Abraham #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục