Mỹ hạn chế các nhà ngoại giao Iran mua sắm khi đến New York

TPO - Chính quyền Mỹ cấm các nhà ngoại giao Iran tiếp cận những điểm bán buôn như siêu thị Costco và mua hàng hóa xa xỉ khi ở Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết.

Các xe đẩy hàng trước siêu thị Costco ở Mỹ. (Ảnh: Getty)

Các quan chức Iran đến New York tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bị hạn chế, chỉ được di chuyển đến và đi từ khu vực trụ sở Liên Hợp Quốc để tiến hành công việc chính thức của họ, ông Pigott cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 22/9.

Chính phủ Mỹ trước đây từng áp hạn chế di chuyển với phái đoàn Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Iran, bao gồm cả những người làm việc tại Phái bộ Iran ở New York, phải xin phép để trở thành thành viên và mua hàng "tại bất kỳ điểm bán buôn nào tại Mỹ như Costco, Sam's Club hoặc BJ's Wholesale Club".

Họ cũng phải xin cấp phép để mua "các mặt hàng xa xỉ" có giá trị trên 1.000 USD, bao gồm đồng hồ, trang phục da và lụa, lông thú, trang sức, nước hoa, đồ điện tử và rượu, ô tô có giá trị trên 60.000 USD.

Nhiều sản phẩm ở Mỹ không được bán tại Iran vì quốc gia này đang chịu nhiều lệnh trừng phạt khắc nghiệt.

"Chúng tôi sẽ không cho phép giới tinh hoa Iran mua sắm thả ga ở New York trong khi người dân Iran phải chịu đựng cảnh nghèo đói, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu nước và điện trầm trọng", ông Pigott phát biểu ngày 22/9.

Ngoài việc hạn chế phái đoàn Iran di chuyển, chính quyền Tổng thống Trump cũng không cấp thị thực cho các quan chức của Chính quyền Palestine, kể cả Tổng thống Mahmoud Abbas, khiến họ không thể tham dự trực tiếp kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến ​​sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran đến New York để tham dự kỳ họp thường niên, trong bối cảnh tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã được dỡ bỏ sắp được áp đặt trở lại.

“An ninh của người Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và Mỹ sẽ không cho phép Iran lợi dụng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc làm cái cớ để tự do đi lại ở New York…”, ông Pigott nói.

“Bằng cách ngăn chặn các quan chức Iran lợi dụng việc đi lại ngoại giao tới Liên Hợp Quốc để có được những thứ mà người dân Iran không thể tiếp cận, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Khi Mỹ khẳng định sát cánh với người dân Iran, chúng tôi thực sự nghiêm túc”, ông nói.

Trước áp lực trừng phạt từ phương Tây, 70 nghị sĩ cứng rắn của Iran vừa ký một lá thư kêu gọi “thay đổi học thuyết quốc phòng” để chế tạo bom hạt nhân.

Bức thư không được gửi trực tiếp đến Đại giáo chủ Ali Khamenei mà gửi tới các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, Fars đưa tin.

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích dân sự và họ không có ý định theo đuổi bom nguyên tử, trong khi kẻ thù không đội trời chung của họ là Israel được nói là đã sở hữu vũ khí hạt nhân.