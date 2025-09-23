Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ hạn chế các nhà ngoại giao Iran mua sắm khi đến New York

Bình Giang

TPO - Chính quyền Mỹ cấm các nhà ngoại giao Iran tiếp cận những điểm bán buôn như siêu thị Costco và mua hàng hóa xa xỉ khi ở Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết.

costco.jpg
Các xe đẩy hàng trước siêu thị Costco ở Mỹ. (Ảnh: Getty)

Các quan chức Iran đến New York tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bị hạn chế, chỉ được di chuyển đến và đi từ khu vực trụ sở Liên Hợp Quốc để tiến hành công việc chính thức của họ, ông Pigott cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 22/9.

Chính phủ Mỹ trước đây từng áp hạn chế di chuyển với phái đoàn Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Iran, bao gồm cả những người làm việc tại Phái bộ Iran ở New York, phải xin phép để trở thành thành viên và mua hàng "tại bất kỳ điểm bán buôn nào tại Mỹ như Costco, Sam's Club hoặc BJ's Wholesale Club".

Họ cũng phải xin cấp phép để mua "các mặt hàng xa xỉ" có giá trị trên 1.000 USD, bao gồm đồng hồ, trang phục da và lụa, lông thú, trang sức, nước hoa, đồ điện tử và rượu, ô tô có giá trị trên 60.000 USD.

Nhiều sản phẩm ở Mỹ không được bán tại Iran vì quốc gia này đang chịu nhiều lệnh trừng phạt khắc nghiệt.

"Chúng tôi sẽ không cho phép giới tinh hoa Iran mua sắm thả ga ở New York trong khi người dân Iran phải chịu đựng cảnh nghèo đói, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu nước và điện trầm trọng", ông Pigott phát biểu ngày 22/9.

Ngoài việc hạn chế phái đoàn Iran di chuyển, chính quyền Tổng thống Trump cũng không cấp thị thực cho các quan chức của Chính quyền Palestine, kể cả Tổng thống Mahmoud Abbas, khiến họ không thể tham dự trực tiếp kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến ​​sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran đến New York để tham dự kỳ họp thường niên, trong bối cảnh tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã được dỡ bỏ sắp được áp đặt trở lại.

“An ninh của người Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và Mỹ sẽ không cho phép Iran lợi dụng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc làm cái cớ để tự do đi lại ở New York…”, ông Pigott nói.

“Bằng cách ngăn chặn các quan chức Iran lợi dụng việc đi lại ngoại giao tới Liên Hợp Quốc để có được những thứ mà người dân Iran không thể tiếp cận, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Khi Mỹ khẳng định sát cánh với người dân Iran, chúng tôi thực sự nghiêm túc”, ông nói.

Trước áp lực trừng phạt từ phương Tây, 70 nghị sĩ cứng rắn của Iran vừa ký một lá thư kêu gọi “thay đổi học thuyết quốc phòng” để chế tạo bom hạt nhân.

Bức thư không được gửi trực tiếp đến Đại giáo chủ Ali Khamenei mà gửi tới các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, Fars đưa tin.

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích dân sự và họ không có ý định theo đuổi bom nguyên tử, trong khi kẻ thù không đội trời chung của họ là Israel được nói là đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bình Giang
CNN, Al Jazeera
#Liên hợp quốc #Iran #Chương trình hạt nhân Iran #Trừng phạt Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục