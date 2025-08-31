Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ cấm nhà lãnh đạo Palestine đến họp Liên Hợp Quốc trước động thái lớn của các đồng minh

Bình Giang

TPO - Mỹ tuyên bố sẽ không cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đến New York vào tháng tới để tham dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc, nơi một số đồng minh của Mỹ dự kiến sẽ công nhận nhà nước Palestine.

img-9882.jpg
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Abbas và khoảng 80 người Palestine khác thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine có trụ sở tại Bờ Tây sẽ bị thu hồi thị thực.

Ông Abbas đã lên kế hoạch tham dự kỳ họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ). Anh, Pháp, Úc và Canada đã cam kết chính thức công nhận nhà nước Palestine. Văn phòng của ông Abbas cho biết rất ngạc nhiên trước quyết định của Mỹ và cho rằng điều này vi phạm thỏa thuận về đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc.

Theo thỏa thuận về trụ sở của Liên Hợp Quốc từ năm 1947, Mỹ có nghĩa vụ cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài đến trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Tuy nhiên, Washington tuyên bố có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh, chủ nghĩa cực đoan hoặc chính sách đối ngoại.

Ông Nabil Abu Rudeineh - người phát ngôn của ông Abbas, kêu gọi Washington xem xét lại quyết định của mình. "Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ thay đổi quyết định trái luật quốc tế, cụ thể là Thỏa thuận Trụ sở Liên Hợp Quốc giữa Liên Hợp Quốc và Mỹ, trong đó cấm ngăn cản bất kỳ phái đoàn nào đến đó”, ông nói với Reuters.

Một số ngoại trưởng châu Âu chỉ trích quyết định của Mỹ. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu với báo chí, rằng không thể áp đặt bất kỳ quyền tiếp cận nào với kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Ireland Simon Harris kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phản đối quyết định này "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể". Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 30/8, rằng ông đã trao đổi với ông Abbas để bày tỏ sự ủng hộ của Madrid và ông gọi quyết định không cấp thị thực là "bất công".

"Palestine có quyền lên tiếng tại Liên Hợp Quốc và tại tất cả các diễn đàn quốc tế", ông viết trên mạng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Mỹ biện minh cho quyết định của mình bằng cách nhắc lại những cáo buộc lâu nay của Mỹ và Israel, rằng chính quyền Palestine và PLO không bác bỏ chủ nghĩa cực đoan trong khi tìm kiếm "sự công nhận đơn phương" đối với nhà nước Palestine.

Các quan chức Palestine bác bỏ cáo buộc và cho rằng những cuộc đàm phán mà Mỹ làm trung gian trong nhiều thập kỷ đã không thể chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và đảm bảo một nhà nước Palestine độc ​​lập.

Bình Giang
Reuters
