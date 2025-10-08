Iran bác cáo buộc phát triển tên lửa tấn công Mỹ

TPO - Iran bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Tehran đang phát triển tên lửa có khả năng tấn công các thành phố của Mỹ. Iran gọi đây là điều “bịa đặt”.

Tên lửa đạn đạo Emad của Iran. (Ảnh: CSIS)

Trong cuộc phỏng vấn với người chương trình podcast Ben Shapiro trước đó, ông Netanyahu nói: "Iran đang phát triển... tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn 8.000 km. Điều đó có nghĩa là gì? Họ tăng thêm 3.000 km nữa và đã nhắm tới... thành phố New York, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago", Thủ tướng Israel nói, ám chỉ dinh thự của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích phát biểu này, cho rằng Israel đang cố mô tả năng lực phòng thủ của Iran là mối đe dọa.

"Israel đang cố tạo ra một mối đe dọa tưởng tượng từ khả năng phòng thủ của chúng tôi", ông Araghchi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Iran sở hữu một kho tên lửa đạn đạo lớn mà họ tự chế tạo, bao gồm tên lửa Shahab-3 với tầm bắn 2.000 km - đủ để vươn tới Israel.

Hồi tháng 6, một cuộc chiến nổ ra giữa Israel và Iran, sau khi Israel triển khai đợt tấn công chưa từng có vào các cơ sở quân sự, chính trị và hạt nhân của Iran. Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công đáp trả Israel và căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông - đặt tại Qatar.

Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 24/6, nhưng ngay sau đó các quan chức Iran đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột mới. Tehran khẳng định đã chuẩn bị cho chiến tranh nhưng không khơi mào.

Các nước phương Tây và Israel cáo buộc Iran đang cố chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Iran phủ nhận cáo buộc, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích năng lượng dân sự và nghiên cứu y tế.