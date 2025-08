Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân có làm tăng nguy cơ xung đột với Nga?

TPO - Các chuyên gia an ninh cho biết, bất kỳ phát biểu nào của một tổng thống Mỹ về khả năng quân sự hạt nhân tiềm tàng đều đáng lo ngại. Vì Mỹ từ trước đến nay luôn kiềm chế không so sánh với Nga về mối đe dọa hạt nhân, do những rủi ro liên quan đến loại vũ khí hủy diệt này.