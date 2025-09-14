Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hệ thống tên lửa Iskander Nga xuất hiện gần biên giới Ba Lan

Quỳnh Như

TPO - Trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2025, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Iskander-M tại khu vực Kaliningrad, sát biên giới với Ba Lan.

Trang tin Clash Report mới đây công bố một đoạn video, cho thấy Nga triển khai hệ thống tên lửa Iskander-M tại khu vực Kaliningrad, gần biên giới Ba Lan.

Các báo cáo ban đầu cho thấy, đoạn video được ghi nhận trên đường cao tốc E28, phía bắc làng Kudryavtsevo, cách biên giới Ba Lan khoảng 35 km.

Việc triển khai hệ thống tên lửa diễn ra như một phần của cuộc tập trận Zapad 2025 giữa Nga và Belarus, bắt đầu từ ngày 12/9 và kéo dài đến 16/9. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, binh sĩ hai nước sẽ thực hành lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng như sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik mới của Nga.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander là một trong những thành phần chủ chốt của lực lượng tên lửa Nga. Iskander được thiết kế để tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương bao gồm các sở chỉ huy, nhà kho, sân bay, hệ thống phòng không và các cơ sở hạ tầng khác.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.

Quỳnh Như
Militarnyi
