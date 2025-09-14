Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga đưa 'siêu tăng' T-90MS vào tham chiến

Quỳnh Như

TPO - Xe tăng T-90MS nâng cấp của Nga đã được triển khai tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, RT đưa tin.

Theo thông báo từ văn phòng báo chí công ty Uralvagonzavod thuộc Tập đoàn Rostec, phiên bản xe tăng T-90MS mới nhất của Nga, được ra mắt tại triển lãm IDEX-2025 ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hồi tháng 2 đã được đưa ra tiền tuyến.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe tăng được chuyển giao cho một đơn vị chiến đấu với cấu hình gần giống như tại triển lãm UAE, chỉ thay đổi màu sắc.

T-90MS được sơn lại thành màu xanh lá cây trước khi đưa ra tiền tuyến.

T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba của Nga, được đưa vào sử dụng từ năm 1993. Đây là sự phát triển của T-72, kết hợp nhiều tính năng của T-80U. T-90 được biết đến với áo giáp tiên tiến, đặc biệt là sử dụng áo giáp composite và áo giáp phản ứng nổ.

Nếu như phiên bản T-90M được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina, giáp phản ứng nổ Relikt thì phiên bản nâng cấp T-90MS được trang bị thêm các mô đun bảo vệ động lực và giáp dạng lưới để chống lại máy bay không người lái và tên lửa chống tăng.

Vũ khí trang bị cho T-90MS là pháo chính nòng trơn 125 mm cùng tháp pháo hiện đại, giúp tăng tầm bắn và tăng độ chính xác. Hệ thống vũ khí bổ sung gồm có súng máy 7.62mm và súng máy đồng trục 7.62mm.

Quỳnh Như
#xe tăng T-90MS #vũ khí Nga #xung đột Nga-Ukraine #vũ khí hiện đại #tham chiến #chiến trường

