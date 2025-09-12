Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 200 máy bay không người lái Ukraine trong một đêm

Quỳnh Như

TPO - Trong đêm ngày 11, rạng sáng 12/9, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, phóng hàng trăm máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga, làm gián đoạn hàng chục chuyến bay trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, chỉ trong một đêm, lực lượng phòng không đã phá hủy và đánh chặn 221 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên không phận của Nga. Bộ này lưu ý, đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất mà Kiev thực hiện trong thời gian gần đây.

Theo cơ quan này, 85 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ tại Bryansk, 42 ​​UAV ở Smolensk, 28 UAV ở Leningrad, 18 UAV tại Kaluga, 14 UAV ở Novgorod, 9 UAV tại Oryol và Moscow, 7 UAV ở Belgorod, 3 UAV tại Rostov và Tver...

uav-8579.jpg

Mặc dù cuộc tấn công diễn ra dữ dội, các hệ thống phòng không Nga đã hoạt động hiệu quả, ngăn chặn thiệt hại lớn. Chính quyền địa phương cho biết một số mảnh vỡ rơi xuống khu vực dân cư, song không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Các hạn chế tạm thời đối với một số chuyến bay đến và đi đã được áp dụng tại sân bay Kaluga, Pskov, Yaroslavl và Pulkovo ở St. Petersburg cũng như sân bay Khrabrovo ở Kaliningrad.

Thống đốc vùng Kaluga Vladislav Shapsha trong một bài đăng trên Telegram cho biết: "Mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ ở ngoại ô Kaluga đã làm hư hại ba chiếc xe, rất may không có thương vong".

Trong khi đó, quyền thống đốc vùng Rostov, Yury Slyusar khẳng định, lực lượng phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Volgodonsk, các quận Bagayevskaya và Kamensk-Shakhtinsky. Một ngôi nhà riêng và hai chiếc xe bị hư hại. Không có báo cáo về thương vong.

Theo thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko, mảnh vỡ của các máy bay không người lái đã rơi xuống các khu vực Vsevolozhsk, Tosno, Pokrovskoye, Uzmino và Lomonosov, không có thiệt hại nghiêm trọng.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #UAV #Ukraine #phòng không #tấn công #không kích #xung đột Nga-Ukraine #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục