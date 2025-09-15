Châu Âu ủng hộ 'Lá chắn bầu trời' của Ukraine

TPO - Các quan chức phương Tây ủng hộ sáng kiến Sky Shield (tạm dịch là 'Lá chắn bầu trời') của Ukraine, kêu gọi châu Âu chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên bầu trời miền tây Ukraine, tờ Le Monde đưa tin.

Theo Le Monde, sau sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan, châu Âu không thể dựa vào chiến lược phòng thủ chỉ giới hạn ở việc bắn hạ máy bay không người lái trên lãnh thổ của mình.

Có ý kiến cho rằng, châu Âu cần phải hành động trước khi tên lửa của Nga vượt qua biên giới Ukraine. Do đó, Le Monde lập luận rằng châu Âu phải thay đổi cách tiếp cận và nâng cao mức độ bảo vệ.

Điều này đồng nghĩa với việc phải đánh chặn các mục tiêu của Nga trên không phận Ukraine trước khi chúng bay đến các quốc gia châu Âu khác, đồng thời bảo vệ người dân Ukraine. Kế hoạch 'Lá chắn bầu trời' được thiết kế để thực hiện chính xác điều đó.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, sáng kiến được nhóm Ukraine Price of Freedom phát triển và nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo cũng như quan chức cấp cao của châu Âu và Mỹ.

Theo sáng kiến, châu Âu sẽ bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên bầu trời Ukraine, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện hạt nhân, dân thường và lãnh thổ châu Âu. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần có sự tham gia của hơn 120 máy bay chiến đấu.

Việc bảo vệ miền Tây Ukraine sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tập trung vào mặt trận phía Đông, đồng thời, hỗ trợ nền kinh tế, tăng cường an ninh hạt nhân và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Trong một diễn biến mới, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ngày 15/9 tuyên bố, việc thực hiện ý tưởng thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine và khả năng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ máy bay không người lái của Nga sẽ đồng nghĩa với việc liên minh này đối đầu trược tiếp với Moscow.