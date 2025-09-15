Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Châu Âu ủng hộ 'Lá chắn bầu trời' của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Các quan chức phương Tây ủng hộ sáng kiến Sky Shield (tạm dịch là 'Lá chắn bầu trời') của Ukraine, kêu gọi châu Âu chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên bầu trời miền tây Ukraine, tờ Le Monde đưa tin.

Theo Le Monde, sau sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan, châu Âu không thể dựa vào chiến lược phòng thủ chỉ giới hạn ở việc bắn hạ máy bay không người lái trên lãnh thổ của mình.

Có ý kiến cho rằng, châu Âu cần phải hành động trước khi tên lửa của Nga vượt qua biên giới Ukraine. Do đó, Le Monde lập luận rằng châu Âu phải thay đổi cách tiếp cận và nâng cao mức độ bảo vệ.

Điều này đồng nghĩa với việc phải đánh chặn các mục tiêu của Nga trên không phận Ukraine trước khi chúng bay đến các quốc gia châu Âu khác, đồng thời bảo vệ người dân Ukraine. Kế hoạch 'Lá chắn bầu trời' được thiết kế để thực hiện chính xác điều đó.

may-bay.jpg

Ấn phẩm này lưu ý rằng, sáng kiến được nhóm Ukraine Price of Freedom phát triển và nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo cũng như quan chức cấp cao của châu Âu và Mỹ.

Theo sáng kiến, châu Âu sẽ bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên bầu trời Ukraine, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện hạt nhân, dân thường và lãnh thổ châu Âu. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần có sự tham gia của hơn 120 máy bay chiến đấu.

Việc bảo vệ miền Tây Ukraine sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tập trung vào mặt trận phía Đông, đồng thời, hỗ trợ nền kinh tế, tăng cường an ninh hạt nhân và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Trong một diễn biến mới, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ngày 15/9 tuyên bố, việc thực hiện ý tưởng thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine và khả năng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ máy bay không người lái của Nga sẽ đồng nghĩa với việc liên minh này đối đầu trược tiếp với Moscow.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Châu Âu #Lá chắn bầu trời #Ukraine #Sky Shield #bảo vệ không phận #tên lửa Nga #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục