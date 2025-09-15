Starlink tiếp tục gặp sự cố, tuyến đầu Ukraine bị gián đoạn

TPO - Sự cố mất kết nối Starlink toàn cầu hôm thứ Hai (15/9) đã ảnh hưởng đến hơn 50.000 người dùng và làm gián đoạn hoạt động của quân đội Ukraine ở tiền tuyến, theo Kyiv Post.

Sự cố mất kết nối toàn cầu của hệ thống internet vệ tinh Starlink của SpaceX đã làm gián đoạn thông tin liên lạc của người dùng trên nhiều châu lục hôm 15/9, trong đó bao gồm lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Theo trang giám sát Downdetector, chỉ riêng tại Mỹ đã ghi nhận hơn 50.000 khiếu nại ngay sau khi sự cố bắt đầu vào 7 giờ sáng. Các sự cố tương tự cũng được báo cáo tại nhiều khu vực ở châu Âu, châu Á và các nơi khác trên thế giới.

Lực lượng vũ trang Ukraine vốn phụ thuộc vào Starlink để duy trì kết nối trên chiến trường, cho biết các đơn vị trên toàn mặt trận đã gặp sự cố gián đoạn bắt đầu từ 7h28 (theo giờ địa phương).

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, Thiếu tá Robert Brovdi trong một bài viết trên Telegram cho biết: "Starlink lại ngừng hoạt động trên toàn bộ tuyến đầu".

Sau đó, ông cập nhật rằng, đến 8h02 sáng, đã có báo cáo về việc khôi phục một phần dịch vụ.

SpaceX xác nhận đang điều tra nguyên nhân vụ việc nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Starlink trở thành công cụ then chốt đối với Ukraine kể từ khi xung đột diễn ra vào tháng 2/2022. Hệ thống này giúp duy trì kết nối internet ổn định tại những khu vực hạ tầng viễn thông bị phá hủy hoặc gây nhiễu. Lực lượng Ukraine thường xuyên sử dụng dịch vụ này để điều phối tác chiến theo thời gian thực, trinh sát và điều khiển máy bay không người lái.

Sự cố mất điện hôm thứ Hai là sự cố gián đoạn toàn cầu thứ hai trong những tháng gần đây. Trước đó vào ngày 24/7, dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX ghi nhận sự cố mất kết nối diện rộng kéo dài khoảng 2,5 giờ, bắt đầu từ 15h13 ngày 24/7. Sự cố ảnh hưởng đến người dùng tại Mỹ, châu Âu và một phần châu Á. Đặc biệt, tình hình tuyến đầu của Ukraine cũng được báo cáo bị gián đoạn trong sự cố này.