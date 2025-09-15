Điện Kremlin nói NATO trên thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với Nga

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Sự hỗ trợ mà NATO dành cho Ukraine đã khiến khối này trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra để đáp trả Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski, người đã đặt câu hỏi về ý tưởng đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng sự tham gia của quân đội NATO.

Ông Sikorski lập luận, rằng các đồng minh phương Tây của Kiev đang lo ngại về một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Đáp lại, ông Peskov khẳng định NATO trên thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. “Điều này là hiển nhiên, không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào. NATO trên thực tế đã tham gia cuộc chiến này. Họ hỗ trợ cả trực tiếp và gián tiếp cho Kiev. Do đó, có thể nói chắc chắn rằng NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Nga”.

Theo Viện Kiel của Đức, ít nhất 41 quốc gia đã hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, thông qua viện trợ quốc phòng, nhân đạo hoặc tài chính. Phần lớn sự hỗ trợ đến từ các thành viên NATO, với 29 trong số 32 quốc gia thành viên cung cấp cho Ukraine tài chính, cũng như các hệ thống vũ khí từ xe bọc thép, pháo binh, máy bay, hệ thống phòng không đến máy bay không người lái, tên lửa và các thiết bị khác.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu cũng đang thúc đẩy việc tăng cường quân sự hóa để đối phó với cái mà họ mô tả là "mối đe dọa từ Nga", cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO châu Âu lên 5% GDP. Một số quan chức NATO cáo buộc, Nga có thể tấn công các quốc gia thành viên một khi xung đột Ukraine được giải quyết.

Mátxcơva đã bác bỏ những tuyên bố này là vô lý, cáo buộc phương Tây kích động tâm lý bài Nga để biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự và đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước. Báo cáo nhấn mạnh, việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột. Điện Kremlin khẳng định bất kỳ giải pháp nào với Ukraine cũng phải tính đến an ninh của Nga, bằng cách đảm bảo tình trạng trung lập, phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa của Kiev.