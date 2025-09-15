NATO lộ điểm yếu sau vụ UAV vi phạm không phận Ba Lan, Romania

TPO - Romania triệu Đại sứ Nga tại nước này để phản đối vụ một máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Romania trong khi tấn công nước láng giềng Ukraine.

Người dân vẫy quốc kỳ Romania ngày 26/2. (Ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Ba Lan tuyên bố bắn hạ các UAV của Nga vi phạm không phận nước này khi tấn công Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskay cho rằng Mátxcơva "thử thách" Romania và muốn "mang chiến tranh" đến Ba Lan và vùng Baltic.

Ngày 14/9, Romania - thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tuyên bố diễn biến này gây ra "thách thức mới" đối với an ninh Biển Đen. Ngoại trưởng Oana Toiu thông báo rằng Đại sứ Nga tại Bucharest Vladimir Lipaev sẽ được triệu tập đến Bộ Ngoại giao về vụ vi phạm xảy ra hôm 13/9.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã điều động 2 máy bay chiến đấu F-16 sau khi "phát hiện một UAV trong không phận quốc gia", và theo dõi cho đến khi nó biến mất khỏi radar.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Romania, chiếc máy bay vi phạm không phận nước này là Geran, đã bay qua các khu vực đông dân cư nhưng không gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

Ngoại trưởng Romania Toiu cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng bà sẽ nêu vụ việc này trong kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới. Tháng 2 năm nay, Quốc hội Romania thông qua luật cho phép nước này bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận quốc gia.

Nga chưa đưa ra phát biểu về sự việc ở Romania, nhưng bác bỏ cáo buộc về một "cuộc tấn công" cố ý vào Ba Lan. Mátxcơva tuyên bố rằng, những phát biểu của Warsaw thiếu bằng chứng và bị "phe chủ chiến châu Âu" khuếch đại. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các hoạt động UAV gần đây của họ chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine chứ không phải Ba Lan.

Chính phủ Ba Lan báo cáo 19 vụ UAV vi phạm không phận, gọi đây là điều "chưa từng có tiền lệ" và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp.

Theo bài viết trên các báo Politico và Kurier, vụ việc ở Ba Lan chứng minh rằng NATO dễ bị tổn thương khi đương đầu với một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn thực sự.

Politico đưa tin, lực lượng NATO được nói là đã điều động máy bay chiến đấu F-35 của Hà Lan, cùng với một máy bay do thám của Ý và hệ thống phòng không Patriot của Đức để theo dõi và đánh chặn các UAV.

Kurier nhấn mạnh rằng UAV có giá chỉ hơn 11.000 USD, trong khi tên lửa không đối không trị giá 400.000 USD mỗi chiếc. Tờ báo cũng cho biết chỉ 7 trong số 19 UAV bị đánh chặn. Tuy nhiên, chính quyền Ba Lan cho biết chỉ có 3 hoặc 4 chiếc thực sự bị bắn hạ, trong khi số còn lại không gây đe dọa.

Vụ việc đã được thảo luận trong cuộc họp giữa Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 11/9. Theo Politico, nhiều người tham dự thừa nhận khối này chưa sẵn sàng trước những cuộc tấn công như vậy.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ có kế hoạch tấn công NATO, gọi những đồn đoán đó là "vô nghĩa". Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc các chính phủ phương Tây lừa dối người dân của họ để biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự và đánh lạc hướng dư luận khỏi những khó khăn kinh tế trong nước.