Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện tờ New York Times vì ​​tội phỉ báng, đòi bồi thường 15 tỷ đô la

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiện tờ New York Times, bốn phóng viên của báo này và nhà xuất bản Penguin Random House, yêu cầu số tiền bồi thường ít nhất 15 tỷ đô la.

n2l47okkirisrdv6wqmzd4nkme.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Hôm nay, tôi vinh dự được khởi kiện tờ New York Times về tội phỉ báng và bôi nhọ, yêu cầu bồi thường 15 tỷ đô la", ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng, Tổng thống Trump cáo buộc tờ báo này nói dối về ông, gia đình và doanh nghiệp của ông, cũng như các phong trào và hệ tư tưởng do đảng Cộng hòa thúc đẩy, như Phong trào Nước Mỹ Trên Hết và Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại, hay MAGA.

Đơn kiện của ông Trump trích dẫn một loạt bài báo của tờ New York Times, bao gồm một bài xã luận trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong đó nói rằng ông không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ, và một cuốn sách do Penguin xuất bản năm 2024 có tựa đề “Kẻ thua cuộc may mắn”.

“Các bị đơn đã cố ý xuất bản cuốn sách và đăng tải các bài viết, dù biết rằng những ấn phẩm này chứa đầy thông tin xuyên tạc và bịa đặt về Tổng thống Trump", theo hồ sơ nộp lên tòa án.

Các luật sư của ông Trump cho biết, những bài báo và cuốn sách đã làm tổn hại đến danh tiếng cá nhân và việc kinh doanh của tổng thống, gây ra thiệt hại kinh tế lớn cho giá trị thương hiệu và thiệt hại đáng kể cho triển vọng tài chính trong tương lai của ông.

"Việc gây tổn hại đến giá trị cổ phiếu TMTG (Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump) là một ví dụ về việc hành vi phỉ báng của các bị đơn đã gây tổn hại cho Tổng thống Trump", luật sư của ông cho biết, đồng thời trích dẫn "sự sụt giảm mạnh mẽ của giá cổ phiếu".

Tờ New York TimesPenguin không trả lời yêu cầu bình luận

Trong nhiệm kỳ thứ hai này, ông Trump đã gia tăng áp lực lên các công ty truyền thông.

Đầu năm nay, ông đã kiện Wall Street Journal và các chủ sở hữu của tờ báo, bao gồm cả Rupert Murdoch, với số tiền bồi thường ít nhất 10 tỷ đô la, vì tờ báo này đưa tin về mối quan hệ giữa ông với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Vào tháng 7, công ty mẹ của CBSParamount đã đồng ý dàn xếp vụ kiện do ông Trump đệ đơn, cáo buộc chương trình tin tức "60 Minutes" của CBS đã chỉnh sửa một cách gian dối một cuộc phỏng vấn với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris mà kênh này phát sóng vào tháng 10.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #New York Times #bồi thường #phỉ báng

