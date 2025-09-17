Tiêm kích F-22 phóng tên lửa tầm trung AIM-120 'bay xa chưa từng có'

TPO - Raytheon tiếp tục nâng tầm bắn của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120, trong khi phiên bản kế nhiệm AIM-260 vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Tập đoàn công nghệ Raytheon hôm 16/9 thông báo, một máy bay chiến đấu F-22 đã tiến hành phóng thử tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) AIM-120 và đạt được tầm bắn xa "chưa từng có".

Cơ quan này không tiết lộ con số cụ thể về tầm bay của tên lửa, song khẳng định cột mốc này cho thấy khả năng của AMRAAM đang được phát triển liên tục.

"Một loạt các cuộc thử nghiệm trên không tại căn cứ Eglin (Florida) đã lập kỷ lục về tầm bắn của AMRAAM. Các cuộc thử nghiệm này đã chứng minh khả năng kéo dài thời gian bay của tên lửa AMRAAM, cho thấy nó có thể tăng đáng kể uy lực tác chiến khi trang bị trên các máy bay thế hệ thứ năm", thông báo nêu rõ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa được sử dụng là phiên bản AMRAAM nâng cấp theo chương trình F3R, được phát triển cho Không quân Mỹ. F3R là viết tắt của "form", "fit", "function refresh" (hình thức, độ vừa vặn, chức năng mới), phiên bản này được thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất của tên lửa. Chương trình này tập trung vào hai biến thể hiện đại nhất của dòng AMRAAM gồm AIM-120C-8 và AIM-120D-3.

Tháng 9/2024, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD với tập đoàn Raytheon để sản xuất tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM tiên tiến (trong đó gồm AIM-120C8 và AIM-120D3). Lô hàng này dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2028.

AMRAAM hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1991.

Không chỉ là dòng tên lửa chủ lực dành cho máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ, những tên lửa này cũng là vũ khí không đối không chính của nhiều máy bay chiến đấu phương Tây. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng làm tên lửa phòng không cho tổ hợp phòng không NASAMS của Na Uy - Mỹ.

Tùy thuộc vào điều kiện và nhiệm vụ mục tiêu, tên lửa AIM-120C8 có tầm bắn khoảng 120-150 km. Trong khi đó, phiên bản mới hơn của AIM-120D3, tầm bắn lên tới 160-180 km, khiến nó trở thành một trong những phiên bản có tầm bắn xa nhất trong dòng tên lửa AMRAAM.