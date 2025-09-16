Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ấn Độ tham gia tập trận Zapad-2025

Quỳnh Như

TPO - Ấn Độ đã cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận quân sự Zapad-2025 do Nga dẫn đầu, tờ The Times đưa tin.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận 65 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang nước này, bao gồm các binh sĩ của trung đoàn Kumaon danh tiếng, hiện đang có mặt tại thao trường Mulino, cách Nizhny Novgorod khoảng 65 km về phía tây.

ca5eccc6-26f3-4466-8b6e-4846c1810362.jpg
Ảnh minh họa.

Theo bộ này, việc Ấn Độ đưa lực lượng sang Nga nhằm mục đích "tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng và thúc đẩy tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Nga, qua đó củng cố tinh thần hợp tác và tin cậy lẫn nhau".

Được biết, binh sĩ hai nước sẽ tham gia các cuộc huấn luyện chung, diễn tập chiến thuật và thực hành vũ khí đặc biệt.

Trước đó, Reuters đưa tin các chuyên gia quân sự Mỹ cùng đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã đến quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025.

Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận Zapad-2025 tại các thao trường ở cả hai nước từ ngày 12/9. Moscow và Minsk khẳng định cuộc tập trận này hoàn toàn mang tính phòng thủ và không nhằm vào các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quỳnh Như
The Times
