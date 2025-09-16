Anh điều tiêm kích bảo vệ sườn phía đông NATO

TPO - Anh sẽ triển khai máy bay chiến đấu tới Ba Lan tham gia nhiệm vụ Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và ứng phó với các mối đe dọa từ trên không.

Bộ Quốc phòng Anh đưa tin, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon sẽ tham gia cùng máy bay F-16 của Đan Mạch, Rafales của Pháp và Eurofighter của Đức, để tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của NATO dọc theo sườn phía đông.

Theo bộ này, các máy bay sẽ được điều động từ Căn cứ không quân Anh (RAF) Coningsby ở Lincolnshire và dự kiến ​​bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ trên không phận Ba Lan trong những ngày tới. Chúng sẽ được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu trên không Voyager của RAF thuộc Căn cứ không quân Brize Norton.

Thủ tướng Keir Starmer cho biết: "Những chiếc máy bay này không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ, bảo vệ không phận NATO và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta cũng như các đồng minh".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố: "Anh cam kết thực hiện đầy đủ vai trò trong Eastern Sentry, tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự của chúng tôi ở sườn phía đông NATO".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 12/9 đã khởi động sáng kiến ​​tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông NATO sau vụ máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan. Theo ông, chiến dịch Eastern Sentry (tạm dịch: Người canh gác phía Đông) sẽ bắt đầu trong những ngày tới và có sự tham gia của các lực lượng từ Đan Mạch, Pháp, Anh, Đức và nhiều nước khác.