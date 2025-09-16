Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Anh điều tiêm kích bảo vệ sườn phía đông NATO

Quỳnh Như

TPO - Anh sẽ triển khai máy bay chiến đấu tới Ba Lan tham gia nhiệm vụ Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và ứng phó với các mối đe dọa từ trên không.

Bộ Quốc phòng Anh đưa tin, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon sẽ tham gia cùng máy bay F-16 của Đan Mạch, Rafales của Pháp và Eurofighter của Đức, để tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của NATO dọc theo sườn phía đông.

tk.jpg

Theo bộ này, các máy bay sẽ được điều động từ Căn cứ không quân Anh (RAF) Coningsby ở Lincolnshire và dự kiến ​​bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ trên không phận Ba Lan trong những ngày tới. Chúng sẽ được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu trên không Voyager của RAF thuộc Căn cứ không quân Brize Norton.

Thủ tướng Keir Starmer cho biết: "Những chiếc máy bay này không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ, bảo vệ không phận NATO và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta cũng như các đồng minh".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố: "Anh cam kết thực hiện đầy đủ vai trò trong Eastern Sentry, tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự của chúng tôi ở sườn phía đông NATO".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 12/9 đã khởi động sáng kiến ​​tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông NATO sau vụ máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan. Theo ông, chiến dịch Eastern Sentry (tạm dịch: Người canh gác phía Đông) sẽ bắt đầu trong những ngày tới và có sự tham gia của các lực lượng từ Đan Mạch, Pháp, Anh, Đức và nhiều nước khác.

Eurofighter Typhoon là một máy bay chiến đấu, tấn công đa nhiệm vụ do liên doanh Eurofighter GmbH thiết kế và chế tạo.

Tốc độ bay tối đa của Eurofighter Typhoon vào khoảng Mach 2.0 ở độ cao lớn, Mach 1,2 ở mực nước biển và đạt Mach 1,3 ở độ cao với trang bị vũ khí không đối không tiêu chuẩn. Máy bay có thể đạt được trần bay lên tới 19 km, tầm hoạt động 1.390 km và có vận tốc leo 315 m/s.

Với tổng cộng 13 giá treo trong đó có 8 giá treo dưới hai bên cánh và 5 giá treo dưới động cơ, tiêm kích Eurofighter Typhoon có thể mang theo tổng cộng 9 tấn vũ khí các loại.

Quỳnh Như
Tass
#NATO #Anh #Eurofighter Typhoon #Eastern Sentry #Bảo vệ không phận #máy bay không người lái #máy bay chiến đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục