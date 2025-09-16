Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Chuyên gia quân sự Mỹ quan sát cuộc tập trận chung Nga - Belarus

Quỳnh Như

TPO - Các chuyên gia quân sự Mỹ cùng đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã đến quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025, Reuters đưa tin.

Bộ Quốc phòng Belarus hôm 15/9 đã công bố một đoạn video và cho biết sự có mặt của chuyên gia quân sự Mỹ tại bãi tập ở Belarus là một bất ngờ.

"Ai có thể nghĩ một ngày mới trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025 sẽ bắt đầu như thế nào? Cái bắt tay giữa quan chức Belarus và chuyên gia quân sự Mỹ tại thao trường thật sự là khoảnh khắc ấn tượng", thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ.

Bộ này cũng lưu ý rằng, Mỹ là một trong 23 quốc gia cử đại diện tới quan sát cuộc tập trận, trong đó có hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Belarus công bố cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã nói với phái đoàn Mỹ rằng: "Chúng tôi sẽ giới thiệu bất kỳ thứ gì mà các ngài quan tâm và mong muốn. Các ngài có thể tới đó xem và trò chuyện với mọi người".

Theo Reuters, sự xuất hiện của chuyên gia quân sự Mỹ ở Belarus là dấu hiệu cho thấy quan hệ cải thiện giữa Washington và Minsk. Mặc dù Belarus là đồng minh thân cận của Nga, đã từng cho phép Moscow đưa hàng chục nghìn binh sĩ qua lãnh thổ để tiến vào Ukraine hồi tháng 2/2022.

Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận Zapad-2025 tại các thao trường ở cả hai nước từ ngày 12/9. Moscow và Minsk khẳng định cuộc tập trận này hoàn toàn mang tính phòng thủ và không nhằm vào các thành viên NATO.

Quỳnh Như
Reuters
#tập trận Zapad-2025 #Mỹ #Belarus #Nga #NATO

