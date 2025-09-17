Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ba Lan tập trận quy mô lớn với hơn 60.000 quân, lần đầu khai hỏa tên lửa Patriot

Như Quỳnh

TPO - Thủ tướng Donald Tusk cho biết, hơn 60.000 quân nhân đang tham gia cuộc tập trận quân sự Iron Defender tại Ba Lan. Lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận, Warszawa triển khai hệ thống phòng không Patriot.

Trong một bài phát biểu trên sóng truyền hình hôm thứ Ba (16/9), Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết: "Kể từ khi cuộc tập trận bắt đầu, hơn 60.000 quân nhân đã tham gia, phần lớn trong số đó là binh sĩ Ba Lan".

Theo quan chức này, chỉ riêng cuộc tập trận hôm thứ Ba (16/9) tại thao trường Ustka, có sự tham gia của 18.000 binh sĩ từ Ba Lan và các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.

"Mục tiêu của chúng ta là củng cố khả năng phòng vệ, các cuộc tập trận này chỉ mang tính chất phòng thủ", ông nói.

Ba Lan lần đầu phóng tên lửa Patriot trong cuộc tập trận. Nguồn: Mạng xã hội X

Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên Ba Lan triển khai hệ thống tên lửa Patriot cũng như hệ thống chỉ huy tác chiến phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp (IBCS) trong cuộc tập trận.

Lực lượng vũ trang Ba Lan đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm mang tên Iron Defender vào ngày 1/9. Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan, hơn 600 tấn thiết bị vũ khí tham gia các cuộc tập trận trên bộ, trên biển, trên không và trên không gian mạng. Các cuộc tập trận được tổ chức tại các thao trường ở Ustka trên Biển Baltic và ở Nowa Deba, tỉnh Subcarpathian.

Ba Lan đã thực hiện chương trình mua sắm Hệ thống tên lửa phòng không Patriot hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên diễn ra vào năm 2018, theo đó, Ba Lan đã đặt hàng hai hệ thống Patriot từ Mỹ với trị giá 4,75 tỷ USD và tiếp nhận các hệ thống vào tháng 12/2022.

Tháng 9/2023, Warszawa đặt mua thêm 6 tổ hợp Patriot hoàn chỉnh của Mỹ, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ trị giá khoảng 15 tỷ USD. Việc giao hàng sẽ diễn ra trong giai đoạn từ năm 2026-2029.

Như Quỳnh
Tass
#tập trận Ba Lan #Iron Defender #NATO #tên lửa Patriot #quốc phòng Ba Lan #tập trận quân sự #hệ thống Patriot

