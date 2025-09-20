Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Lầu Năm Góc hoàn thành bản thiết kế hệ thống phòng thủ Vòm vàng

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc đã hoàn tất phác thảo hệ thống phòng thủ tên lửa không gian Golden Dome, song từ chối tiết lộ phạm vi hoạt động và chi phí phát triển, theo Bloomberg.

Tờ Bloomberg đưa tin, tướng Michael Guetlein, quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Không gian Mỹ, cho biết bản thiết kế Golden Dome (tạm dịch: Vòm vàng) – dự án được kỳ vọng trở thành lá chắn phòng thủ tên lửa trong không gian của Mỹ, đã hoàn tất. Tuy nhiên, đến nay, Lầu Năm Góc chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến phạm vi hoạt động cũng như chi phí của dự án.

Trong một tuyên bố mới đây, Lầu Năm Góc cho biết: "Bản thiết kế vẫn đang được xem xét. Không có thêm thông tin nào được cung cấp vào thời điểm này. Đảm bảo an ninh hoạt động là ưu tiên hàng đầu".

50ec7626-1781-43f8-b2ec-d02e6eb4e2ee.jpg

Trước đó, Tổng thống Donald Trump ước tính chi phí hoàn thiện hệ thống này có thể lên tới 175 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Chỉ riêng chi phí cho các thiết bị đánh chặn trong không gian có thể lên tới 542 tỷ USD trong vòng 20 năm.

Đại diện phát ngôn lầu Năm Góc Kingsley Wilson tháng trước cho biết dự án này rất tốn kém nhưng cực kỳ quan trọng vì sẽ cho phép Mỹ chống lại các mối đe dọa phức tạp từ không gian.

Theo đánh giá từ giới quan sát quân sự, việc triển khai dự án sẽ là thách thức kỹ thuật rất lớn, vì các tên lửa đánh chặn chưa bao giờ được triển khai trong không gian.

Nhà phân tích Todd Harrison lưu ý rằng: "Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong các thông số cũng có thể làm tăng chi phí lên hàng trăm tỷ USD".

Vòm vàng là chương trình quốc phòng đầy tham vọng của Mỹ nhằm tạo ra một hệ thống trên không gian để phát hiện sớm và tiêu diệt tên lửa của đối phương trước khi chúng bay được một phần vào quỹ đạo.

Kế hoạch này bao gồm việc triển khai hàng trăm vệ tinh cảm biến lên quỹ đạo để giám sát, cũng như các nền tảng chiến đấu được trang bị vũ khí laser hoặc tên lửa để đánh chặn mục tiêu. Theo Reuters, mạng lưới này có thể bao gồm 400 đến 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay.

Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.

Quỳnh Như
Bloomberg
#Vòm vàng #phòng thủ tên lửa #hệ thống không gian #vệ tinh cảm biến #chống tên lửa #quân sự Mỹ #Golden Dome

Xem thêm

Cùng chuyên mục