Mỹ có kế hoạch bán 6 tỷ USD vũ khí cho Israel

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về kế hoạch bán lô vũ khí trị giá gần 6 tỷ USD cho Israel, bao gồm máy bay trực thăng và xe chiến đấu bộ binh.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) và Times of Israel dẫn các nguồn thạo tin cho biết, thương vụ này bao gồm việc bán 30 máy bay trực thăng AH-64 Apache trị giá 3,8 tỷ USD, gần gấp đôi số lượng hiện có của Israel.

Ngoài ra, đề xuất này cũng bao gồm việc bán 3.200 xe chiến đấu bộ binh với giá 1,9 tỷ USD, đi kèm là gói hỗ trợ trị giá 750 triệu USD gồm phụ tùng cho xe bọc thép chở quân và các bộ phận động cơ.

Thời gian giao hàng dự kiến ​​từ hai đến ba năm hoặc có thể lâu hơn. Thương vụ mua bán này là một phần của thỏa thuận 10 năm sắp kết thúc giữa Mỹ và Israel.

Theo Times of Israel, thương vụ mua bán này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang lên kế hoạch làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai năm giữa Israel và Hamas.

Hiện, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.