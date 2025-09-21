Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoảnh khắc tiêm kích F-16 của Ukraine khai hỏa

Quỳnh Như

TPO - Không quân Ukraine công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu F-16 cùng hệ thống pháo binh đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong cuộc giao tranh diễn ra hôm thứ Bảy (20/9).

Không quân Ukraine công bố đoạn video và cho biết, đêm ngày 19, rạng sáng 20/7, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine. Hầu hết tên lửa của đối phương đã bị máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ.

"Phần lớn tên lửa Kh-101 bị bắn hạ trong cuộc tấn công là do phi đội F-16 Fighting Falcons của Ukraine thực hiện", Không quân Ukraine nêu rõ.

Video do Ukraine công bố cho thấy hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS cùng máy bay chiến đấu F-16.

Được biết, đêm ngày 19, rạng sáng 20/9, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine. Theo thống kê từ Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 579 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử), 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 32 tên lửa hành trình Kh-101.

Trong cuộc tấn công, Nga đã sử dụng chiến thuật truyền thống - tấn công đồng thời vào các mục tiêu cụ thể bằng một số lượng lớn tên lửa và UAV các loại. Do đó, ngoài sử dụng hệ thống phòng không, Ukraine đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 để ngăn chặn các cuộc không kích của đối phương. Tổng cộng 552 máy bay không người lái, 2 tên lửa đạn đạo Iskander, 29 tên lửa hành trình Kh-101 đã bị các lực lượng Ukraine bắn hạ và vô hiệu hóa.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
