Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Trung Quốc lên kế hoạch phát triển 'Vạn Lý Trường Thành' trên biển

Quỳnh Như

TPO - Các nhà nghiên cứu hải quân Trung Quốc đang phát triển một hệ thống phòng thủ đa lớp được ví như 'Vạn Lý Trường Thành', nhằm bảo vệ tàu chiến khỏi các cuộc tấn công của nhiều loại máy bay không người lái, theo SCMP.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu Hải quân Trung Quốc đang phát triển một hệ thống phòng thủ đa lớp, được ví như "Vạn Lý Trường Thành" thời đại số, nhằm bảo vệ tàu chiến trước nguy cơ tấn công từ hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) giá rẻ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội tàu chiến hiện đại.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Guo Chuan Fu, Học viện Hải quân Đại Liên (thuộc Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – PLA) dẫn đầu, đã đề xuất một kiến trúc phòng thủ hợp nhất, tích hợp các công nghệ tiên tiến như cảm biến trí tuệ nhân tạo (AI), giám sát vệ tinh, radar đa tần, hồng ngoại, quang học, sóng âm, cùng các vũ khí hiện đại như tên lửa siêu thanh, laser và vũ khí vi sóng công suất cao.

tq.jpg

Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống này sẽ tạo thành một "lưới tiêu diệt động", cho phép phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu UAV trong thời gian thực. Khác với mô hình quan sát - định hướng - quyết định - hành động (OODA) truyền thống, "lưới tiêu diệt động" được điều phối bởi mạng lưới cảm biến và AI, đảm bảo phân bổ lại cảm biến, vũ khí ngay cả khi một số thành phần mạng bị tấn công, giúp duy trì khả năng phòng thủ liên tục.

Các biện pháp đối phó được đề xuất phù hợp với nhiều loại vũ khí chống UAV từng được Trung Quốc công bố, như laser gắn trên tàu LY-1, vũ khí vi sóng công suất cao và tên lửa hành trình siêu thanh CJ-1000.

Việc phát triển "Vạn Lý Trường Thành" nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc tăng cường sức mạnh hải quân trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ công nghệ không người lái. Các chuyên gia tin rằng việc triển khai thành công hệ thống này có thể nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của Hải quân Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực chiến lược quan trọng.

Quỳnh Như
#Trung Quốc #Vạn Lý Trường Thành #phòng thủ biển #UAV #hải quân #hệ thống phòng thủ đa tầng

Xem thêm

Cùng chuyên mục