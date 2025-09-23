Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tình báo Ukraine hé lộ thông tin về bom chính xác của Nga

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine vừa công bố thông tin về thành phần bom chính xác UMBP D-30SN của Nga cũng như các công ty tham gia vào việc sản xuất vũ khí này.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), UMPB D-30SN là loại bom dẫn đường có độ chính xác cao, tích hợp đầu đạn vào thân. Bom có ​​cấu trúc tương đương với bom dẫn đường FAB-250. Các mô đun và bộ phận bên trong tương tự như mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPK cũng như mô đun lái tự động SMART.

Cơ quan này lưu ý, các phương tiện mang theo bom D-30SN có thể bao gồm máy bay Su-34, Su-30SM, Su-35 và Su-24, cũng như máy bay không người lái S-70 Okhotnik. Tầm hoạt động của bom lên tới 100 km khi được triển khai từ độ cao 12-15 km.

bom-5934.jpg

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng, D-30SN có thể được phóng từ bệ phóng trên mặt đất, bao gồm hệ thống phóng tên lửa đa nòng Tornado-S 300 mm sử dụng động cơ đẩy.

"Để hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử, hệ thống định vị của UMPB bao gồm hệ thống định vị vệ tinh với mảng ăng ten thích ứng (CRPA) Kometa-M8", DIU nêu rõ.

Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, đơn vị nắm giữ bằng sáng chế và tổ chức chính sản xuất UMPB là tập đoàn Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga, trong đó nhà sản xuất chính là một công ty thuộc Concern Granit-Electron JSC.

"Hàng chục doanh nghiệp tham gia sản xuất UMPB D-30SN từ lâu đã được biết đến vì mối quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga và hiện đang chịu lệnh trừng phạt của hầu hết các quốc gia trong liên minh trừng phạt. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất và cung cấp linh kiện cho bom hàng không của Nga cho đến nay vẫn nằm ngoài chính sách trừng phạt và do đó họ vẫn tiếp tục được tiếp cận với các linh kiện, thiết bị và công nghệ nước ngoài", thông tin tình báo nêu.

UMPB D-30SN là sản phẩm quân sự mới nhất của Nga, nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng sát thương trong các hoạt động tác chiến. Bom được thiết kế với chiều dài 2.7 m, đường kính 300 mm và được trang bị đầu đạn nổ nặng 100 kg.

UMPB D-30 SN được thiết kế phóng từ máy bay, sau đó lướt về phía mục tiêu để đạt được khả năng phạm vi mở rộng. Thiết kế này bao gồm các cánh cơ động, một động cơ tên lửa bổ sung và bộ phận dẫn đường được liên kết với hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.

Quỳnh Như
#bom dẫn đường Nga #UMPB D-30SN #tình báo Ukraine #vũ khí chính xác #quân sự Nga #bom tấn công chính xác #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục