Đan Mạch, Na Uy đồng loạt đóng cửa sân bay do liên quan đến UAV

TPO - Tối 22/9, không phận của Đan Mạch và Na Uy đã bị xâm phạm bởi các máy bay không người lái không xác định, dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn các sân bay ở Copenhagen và Oslo.

Các sân bay lớn tại Na Uy và Đan Mạch đã rơi vào tình trạng gián đoạn khi nhiều máy bay không người lái (UAV) được phát hiện bay gần đường băng, gây ra chậm trễ và hủy chuyến trên diện rộng từ tối thứ Hai (22/9) đến rạng sáng thứ Ba (23/9).

Tại Đan Mạch, cảnh sát cho biết đã phát hiện hai đến ba máy bay không người lái cỡ lớn quanh sân bay Copenhagen. Vào khoảng 20h30 (theo giờ địa phương), không phận tại đây đã bị phong tỏa, khiến hơn 30 chuyến bay khởi hành và 20.000 hành khách bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đã mở cuộc điều tra để xác định loại máy bay không người lái này... Các thiết bị đã biến mất và hiện chưa có trường hợp nào bị thu giữ", Cảnh sát trưởng Copenhagen Jakob Hansen cho biết.

Theo truyền thông địa phương, lần cuối cùng UAV xuất hiện tại khu vực sân bay là vào khoảng 23h17 ngày 22/9, đến 12h20 ngày 23/9, không phận chính thức mở lại.

Tình huống tương tự cũng xảy ra tại sân bay Oslo ở Đan Mạch. Đại diện đơn vị điều hành sân bay, ông Avinor cho biết: "Sân bay Oslo đã phải đóng cửa không phận từ nửa đêm sau khi phát hiện một máy bay không người lái. Toàn bộ các chuyến bay khởi hành bị hủy hoặc trì hoãn, trong khi các chuyến bay đến được chuyển hướng sang Gothenburg và Malmo (Thụy Điển) cho đến khi sân bay mở cửa trở lại lúc 3h22 sáng thứ Ba (23/9)".

Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Oslo trước đó đã bắt giữ hai công dân Singapore bị cáo buộc điều khiển máy bay không người lái tại Pháo đài Akershus. Tuy nhiên, chưa rõ vụ việc này có liên quan đến sự cố gián đoạn tại sân bay hay không.

Hiện, các cơ quan chức năng tại Đan Mạch và Na Uy đang hợp tác để xác định xem hai vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

Sự việc mới nhất này chỉ diễn vài ngày sau khi hàng loạt sân bay lớn ở châu Âu gặp trục trặc hệ thống làm thủ tục và lên máy bay, khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng.