Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đan Mạch, Na Uy đồng loạt đóng cửa sân bay do liên quan đến UAV

Quỳnh Như

TPO - Tối 22/9, không phận của Đan Mạch và Na Uy đã bị xâm phạm bởi các máy bay không người lái không xác định, dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn các sân bay ở Copenhagen và Oslo.

Các sân bay lớn tại Na Uy và Đan Mạch đã rơi vào tình trạng gián đoạn khi nhiều máy bay không người lái (UAV) được phát hiện bay gần đường băng, gây ra chậm trễ và hủy chuyến trên diện rộng từ tối thứ Hai (22/9) đến rạng sáng thứ Ba (23/9).

Tại Đan Mạch, cảnh sát cho biết đã phát hiện hai đến ba máy bay không người lái cỡ lớn quanh sân bay Copenhagen. Vào khoảng 20h30 (theo giờ địa phương), không phận tại đây đã bị phong tỏa, khiến hơn 30 chuyến bay khởi hành và 20.000 hành khách bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đã mở cuộc điều tra để xác định loại máy bay không người lái này... Các thiết bị đã biến mất và hiện chưa có trường hợp nào bị thu giữ", Cảnh sát trưởng Copenhagen Jakob Hansen cho biết.

Theo truyền thông địa phương, lần cuối cùng UAV xuất hiện tại khu vực sân bay là vào khoảng 23h17 ngày 22/9, đến 12h20 ngày 23/9, không phận chính thức mở lại.

uav.jpg

Tình huống tương tự cũng xảy ra tại sân bay Oslo ở Đan Mạch. Đại diện đơn vị điều hành sân bay, ông Avinor cho biết: "Sân bay Oslo đã phải đóng cửa không phận từ nửa đêm sau khi phát hiện một máy bay không người lái. Toàn bộ các chuyến bay khởi hành bị hủy hoặc trì hoãn, trong khi các chuyến bay đến được chuyển hướng sang Gothenburg và Malmo (Thụy Điển) cho đến khi sân bay mở cửa trở lại lúc 3h22 sáng thứ Ba (23/9)".

Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Oslo trước đó đã bắt giữ hai công dân Singapore bị cáo buộc điều khiển máy bay không người lái tại Pháo đài Akershus. Tuy nhiên, chưa rõ vụ việc này có liên quan đến sự cố gián đoạn tại sân bay hay không.

Hiện, các cơ quan chức năng tại Đan Mạch và Na Uy đang hợp tác để xác định xem hai vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

Sự việc mới nhất này chỉ diễn vài ngày sau khi hàng loạt sân bay lớn ở châu Âu gặp trục trặc hệ thống làm thủ tục và lên máy bay, khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng.

Quỳnh Như
RT
#sân bay Đan Mạch #sân bay Na Uy #UAV #gián đoạn hàng không #điều tra UAV #cảnh sát Đan Mạch #cảnh sát Na Uy

Xem thêm

Cùng chuyên mục