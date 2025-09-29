Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rộ tin Trung Quốc sắp thử nghiệm tàu chiến mới

Quỳnh Như

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc gần đây lan truyền hình ảnh về tàu tấn công đổ bộ Tứ Xuyên Type 076 - chiếc đầu tiên thuộc lớp này, nhiều khả năng sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nắp máy phóng điện từ của tàu Type 076 được mở và một hệ thống radar dường như đã lắp đặt, làm dấy lên suy đoán con tàu đã sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm.

Sự xuất hiện những hình ảnh này diễn ra ngay sau việc Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống phóng điện tử và sàn đáp trên tàu sân bay Phúc Kiến vào tuần trước.

a3edf5d1-682e-4247-8941-6c2aa72056bc.jpg

Theo SCMP, tháng 12/2024, tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới Type 076 đầu tiên mang tên Tứ Xuyên đã được hạ thủy tại Thượng Hải. Con tàu có lượng giãn nước hơn 40.000 tấn, có cấu trúc kiên cố, cùng sàn đáp máy bay trải dài toàn thân tàu. Tàu dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong tác chiến không người lái của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Tàu Tứ Xuyên có sàn bay dài 260 mét, lớn hơn cả tàu tấn công đổ bộ lớp America của Mỹ và tàu đổ bộ lớp Izumo của Nhật Bản. Kích thước lớn cho phép con tàu bố trí khoang chứa máy bay rộng rãi và mở rộng khả năng phóng các phương tiện bay.

Điểm đáng chú ý là Tứ Xuyên được trang bị máy phóng điện từ và hệ thống hãm tương tự tàu sân bay Phúc Kiến, cho phép phóng các phương tiện cỡ lớn hơn và tăng tần suất hoạt động trên sàn bay.

Tàu này dự kiến sẽ mang theo một phi đội gồm máy bay cánh cố định, trực thăng và cả máy bay không người lái. Trong đó có mẫu không người lái tàng hình GJ-11 (Sharp Sword), được cho là tích hợp hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí dẫn đường chính xác và khả năng phóng mồi bẫy trên không.

Việc tàu Tứ Xuyên tiến hành thử nghiệm trên biển là một mốc quan trọng để đánh giá năng lực hoạt động của lớp Type 076 và khả năng triển khai quy mô lớn các phương tiện không người lái hải quân. Đồng thời, con tàu này sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực tác chiến toàn diện của Hải quân PLA, đặc biệt là năng lực tác chiến trên biển và đổ bộ tầm xa.

Quỳnh Như
SCMP
#tàu chiến Trung Quốc #Type 076 #tàu đổ bộ #hải quân PLA #máy bay không người lái

